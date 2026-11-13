Black Friday, ci perdono sia i commercianti che i consumatori?

ZURIGO - Il Black Friday si avvicina, ma in Svizzera le aspettative del commercio al dettaglio rimangono prudenti: complice l'aumento del costo della vita il 27 novembre non è attesa una crescita delle vendite rispetto allo scorso anno. E a mettere in discussione l'efficacia dell'evento è anche un'analisi del Gottlieb Duttweiler Institute (GDI), secondo cui la continua proliferazione delle promozioni rischia di trasformare la giornata in una situazione in cui perdono sia i commercianti sia i consumatori.