E-voting: in futuro Posta e Swisscom intendono collaborare
La decisione è stata presa a seguito di una gara d'appalto, ha indicato oggi in una nota il gigante giallo.
La decisione è stata presa a seguito di una gara d'appalto, ha indicato oggi in una nota il gigante giallo.
BERNA - In futuro, la Posta e Swisscom intendono collaborare per quanto riguarda il voto elettronico: a partire dal 2028, l'operatore di telecomunicazioni gestirà parte dell'infrastruttura informatica per questa attività.
La decisione è stata presa a seguito di una gara d'appalto, ha indicato oggi in una nota la Posta.
Dal 2028, Swisscom elaborerà nei propri centri di calcolo in Svizzera informazioni pubbliche quali i quesiti sul voto, le date o le informazioni relative ai candidati. Le componenti sensibili continueranno invece a essere gestite dalla Posta. Tra queste figurano in particolare le urne elettroniche e tutti i sistemi che garantiscono la verificabilità e il segreto dei voti.
Né la Posta né Swisscom avranno accesso ai dati personali degli elettori né al contenuto dei voti. Queste informazioni rimarranno sempre anonimizzate e tutti i voti saranno cifrati, viene ancora precisato.
La Posta rimane inoltre l'unico partner contrattuale dei Cantoni. Anche la responsabilità generale del sistema, lo sviluppo del software e il codice sorgente continuano a essere di competenza del gigante giallo.
Nei Cantoni in cui sono in corso o sono previsti test con il voto elettronico non ci saranno cambiamenti. In occasione della prossima votazione del 29 novembre, gli elettori dei Cantoni di Neuchâtel, Lucerna, San Gallo, Grigioni e Turgovia potranno pronunciarsi tramite e-voting.