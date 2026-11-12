«Nessuna garanzia per i posti di lavoro
Centri asilo in Ticino, il Consiglio federale risponde a Fonio: la Confederazione non può imporre al nuovo gestore di assumere tutto il personale alle stesse condizioni.
BERNA / CHIASSO - La Confederazione non può obbligare un nuovo fornitore di servizi a riassumere tutto il personale del precedente gestore, mantenendo le medesime condizioni di lavoro. È quanto chiarisce il Consiglio federale in risposta a un'interpellanza del consigliere nazionale Giorgio Fonio (Centro), preoccupato per il futuro dei collaboratori dei centri federali per richiedenti asilo di Chiasso e Pasture, attualmente chiusi.
Al centro della questione c'è il passaggio del mandato di assistenza dalla società AOZ a ORS, previsto da gennaio. Un cambiamento che, secondo i timori espressi da Fonio, potrebbe comportare il licenziamento di diverse decine di collaboratori. Il Governo federale precisa tuttavia che imporre al nuovo fornitore di riprendere integralmente il personale alle condizioni precedenti sarebbe problematico sotto il profilo della neutralità concorrenziale e della parità di trattamento.
La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) segue comunque da vicino la transizione e sostiene il reinserimento dei collaboratori già impiegati. A questo scopo sono attualmente organizzate sessioni di reclutamento rivolte al personale interessato dal cambiamento di gestione.
Il Consiglio federale sottolinea inoltre che il semplice cambio di mandatario non giustifica una riduzione dell'organico. Eventuali tagli al personale possono invece verificarsi in occasione della chiusura stagionale di determinati centri federali d'asilo.
Per quanto riguarda le condizioni di impiego, la SEM assicura di controllare periodicamente la qualità dell'assistenza fornita da tutti i prestatori di servizi. Le verifiche riguardano anche il personale: «Negli audit del personale, particolare attenzione è rivolta al rispetto dei profili richiesti e alla conformità dei salari agli stipendi usuali nella località», precisa il Consiglio federale.