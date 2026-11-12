Carovita, l'OCST incalza il Governo: «Lo 0,25% è una stima o una decisione già presa?»

LUGANO - Il preventivo cantonale 2027 prevede un adeguamento al rincaro dello 0,25% per il personale pubblico. Una percentuale che, secondo l'OCST, appare troppo bassa rispetto all'andamento effettivo del costo della vita. Al 30 settembre, infatti, l'Ufficio cantonale di statistica aveva già quantificato un rincaro cumulato dello 0,8%, mentre a fine ottobre il dato è salito all'1,5%. Da qui la domanda rivolta al Consiglio di Stato: lo 0,25% inserito nel preventivo è una semplice previsione contabile oppure una decisione già presa dal Governo?