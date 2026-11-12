Carovita, l'OCST incalza il Governo: «Lo 0,25% è una stima o una decisione già presa?»
Il sindacato solleva dubbi sulla trasparenza e la congruità delle previsioni sugli adeguamenti salariali nel settore pubblico.
LUGANO - Il preventivo cantonale 2027 prevede un adeguamento al rincaro dello 0,25% per il personale pubblico. Una percentuale che, secondo l'OCST, appare troppo bassa rispetto all'andamento effettivo del costo della vita. Al 30 settembre, infatti, l'Ufficio cantonale di statistica aveva già quantificato un rincaro cumulato dello 0,8%, mentre a fine ottobre il dato è salito all'1,5%. Da qui la domanda rivolta al Consiglio di Stato: lo 0,25% inserito nel preventivo è una semplice previsione contabile oppure una decisione già presa dal Governo?
A sollevare la questione è un'interpellanza presentata da Evaristo Roncelli, insieme ai cofirmatari Claudio Isabella, Giulia Petralli e Yannick Demaria. L'atto parlamentare, per il quale viene chiesta l'urgenza in vista della discussione del preventivo, punta a chiarire le intenzioni del Governo sull'adeguamento degli stipendi cantonali nel 2027.
Le disposizioni di legge e il nodo delle consultazioni
Il sindacato richiama innanzitutto la Legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti (LStip), che prevede l'adeguamento dei salari dei dipendenti sottoposti alla LORD sulla base dell'indice del mese di novembre. Un eventuale riconoscimento soltanto parziale del rincaro, ricorda l'OCST, può essere deciso unicamente dopo aver consultato le organizzazioni del personale.
Ed è proprio su questo punto che si concentra uno dei dubbi sollevati: se lo 0,25% rappresentasse già una decisione definitiva, mancherebbe, secondo il sindacato, il passaggio della consultazione. L'OCST afferma infatti che non risultano essersi svolti incontri con le organizzazioni del personale su questo specifico tema.
Se invece la percentuale indicata nel preventivo fosse soltanto una stima, il problema sarebbe di natura contabile. Alla luce dei dati sul rincaro già disponibili a fine agosto e, soprattutto, dell'1,5% registrato a ottobre, la previsione dello 0,25% viene giudicata fortemente sottostimata.
L'OCST richiama a questo proposito anche la Legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato, secondo cui la presentazione dei conti, preventivo compreso, deve fornire un quadro il più possibile fedele alla realtà.
Da qui un ulteriore interrogativo rivolto all'Esecutivo: come verrebbe finanziata un'eventuale maggiore spesa per il personale, qualora l'adeguamento al rincaro risultasse superiore allo 0,25% previsto?
Le conseguenze anche per il settore sociosanitario
La questione non riguarda soltanto i dipendenti dell'amministrazione cantonale. L'OCST sottolinea che l'adeguamento interessa anche docenti e agenti di polizia, oltre al personale dei settori soggetti a contratti di prestazione, in particolare quelli sociosanitario e socioeducativo.
Per questi ultimi, infatti, è previsto il riconoscimento automatico di un adeguamento al rincaro pari a quello accordato ai dipendenti pubblici. Un'eventuale limitazione della percentuale avrebbe quindi ripercussioni anche sugli stipendi di chi lavora in questi ambiti.
Nel comunicato del 10 novembre, firmato dal segretario cantonale Xavier Daniel e da Evaristo Roncelli, economista e responsabile progetti, l'OCST ribadisce l'importanza di garantire il recupero del potere d'acquisto dei lavoratori.
Secondo il sindacato, in una fase caratterizzata dall'aumento del costo della vita e dalle maggiori spese che le famiglie devono sostenere per beni e servizi di prima necessità, il riconoscimento del rincaro rappresenta un elemento «essenziale e non rinunciabile».
La petizione per recuperare il carovita
Parallelamente all'interpellanza, i sindacati hanno lanciato una petizione per chiedere il recupero del carovita del personale pubblico, parapubblico e sociosanitario.
La raccolta di firme è disponibile online sulla piattaforma Campax, all'indirizzo act.campax.org.