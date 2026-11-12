Il Lido apre le porte anche d'inverno (ma non per fare il bagno)

L'accesso dovrà avvenire nel rispetto della segnaletica presente sul posto. Il periodo di apertura potrà inoltre essere adeguato in funzione dell'andamento della stagione balneare.

«Una priorità per il Municipio»

Il sindaco Nicola Pini sottolinea l'importanza dell'iniziativa, che si inserisce negli sforzi della Città per rendere gli spazi pubblici sempre più accessibili. «L'accessibilità e la valorizzazione degli spazi pubblici e del nostro bellissimo paesaggio sono temi prioritari del Municipio», afferma, ricordando che l'obiettivo viene perseguito sia attraverso iniziative temporanee, come l'apertura invernale del Lido, sia mediante interventi di pianificazione e riqualifica del territorio.