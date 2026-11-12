Il Lido apre le porte anche d'inverno (ma non per fare il bagno)
Fino a marzo sarà possibile passeggiare lungo il Lago Maggiore attraversando il Lido, grazie a una collaborazione tra Comune, Centro Balneare e Cantone.
LOCARNO - Una passeggiata lungo il Lago Maggiore senza interruzioni, anche durante i mesi più freddi. Con la conclusione della stagione balneare, torna accessibile al pubblico il tratto di riva che attraversa il Lido di Locarno. Il passaggio è già aperto e resterà percorribile fino alla fine di marzo, tutti i giorni dalle 8.30 alle 17.
L'iniziativa, avviata nel 2017, è resa possibile dalla collaborazione tra la Città di Locarno, la Centro Balneare Regionale SA e il Dipartimento del territorio. L'obiettivo è permettere a residenti e visitatori di continuare a passeggiare lungo il lago anche durante l'inverno, evitando l'interruzione del percorso in corrispondenza del Centro balneare regionale.
L'accesso dovrà avvenire nel rispetto della segnaletica presente sul posto. Il periodo di apertura potrà inoltre essere adeguato in funzione dell'andamento della stagione balneare.
«Una priorità per il Municipio»
Il sindaco Nicola Pini sottolinea l'importanza dell'iniziativa, che si inserisce negli sforzi della Città per rendere gli spazi pubblici sempre più accessibili. «L'accessibilità e la valorizzazione degli spazi pubblici e del nostro bellissimo paesaggio sono temi prioritari del Municipio», afferma, ricordando che l'obiettivo viene perseguito sia attraverso iniziative temporanee, come l'apertura invernale del Lido, sia mediante interventi di pianificazione e riqualifica del territorio.
Il sindaco ringrazia inoltre gli enti coinvolti per la collaborazione e invita la popolazione ad approfittare della possibilità di percorrere questo tratto del lungolago.
Una passeggiata continua dal porto alla foce della Maggia
L'apertura invernale rappresenta anche un tassello di un progetto più ambizioso: realizzare progressivamente un percorso pedonale continuo lungo il Lago Maggiore, dal porto regionale fino alla foce della Maggia.
Si tratta di un obiettivo che la Città porta avanti da tempo e che trova spazio sia nel Piano direttore cantonale sia nella proposta di revisione del Piano regolatore di Locarno, attualmente all'esame della Commissione del PR.
Per concretizzare questa visione, il Comune ha già elaborato uno studio comprensoriale e un progetto di grande massima per la valorizzazione della riva, condivisi con il Cantone. La realizzazione della passeggiata figura inoltre tra le opere previste dal Municipio nella programmazione del quadriennio.
Il prossimo passaggio sarà la decisione sulla modifica del Piano regolatore, necessaria per avviare la progettazione vera e propria. In questa fase dovranno essere approfondite le caratteristiche del tracciato e individuate soluzioni capaci di conciliare il futuro percorso pubblico con le attività e gli utilizzi già presenti lungo la riva.
Non solo un percorso, ma anche una riqualifica
Secondo André Engelhardt, capo della Divisione urbanistica e infrastrutture, il consolidamento pianificatorio della passeggiata permetterà di avviare un confronto con i diversi interlocutori coinvolti, così da individuare le migliori soluzioni tecniche e paesaggistiche.
L'intenzione è anche quella di sfruttare il progetto per migliorare la qualità degli spazi lungo il lago. Come spiega Engelhardt, si tratta di «approfittare di questo progetto per proporre anche degli interventi di riqualifica della riva, rispettivamente di aumentarne la fruibilità, quale area di svago pregiata».
In attesa degli sviluppi pianificatori, il primo risultato è già a disposizione della popolazione: fino alla fine di marzo, il tratto di lungolago attraverso il Lido potrà essere percorso liberamente ogni giorno, dalle 8.30 alle 17.