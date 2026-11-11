Preventivo in rosso di quasi 5 milioni. Ma il moltiplicatore non si tocca

STABIO - Un disavanzo di quasi 5 milioni di franchi, investimenti lordi per 11,47 milioni e un moltiplicatore d'imposta confermato al 65%, sia per le persone fisiche sia per quelle giuridiche. Sono i dati principali del Preventivo 2027 che il Municipio di Stabio sottopone all'approvazione del Consiglio comunale. A pesare sui conti sono soprattutto i maggiori contributi da versare al Cantone e la diminuzione delle entrate fiscali, in particolare quelle provenienti dalle aziende.