Preventivo in rosso di quasi 5 milioni. Ma il moltiplicatore non si tocca
Il Municipio di Stabio presenta i conti per il 2027: pesano i maggiori contributi al Cantone e il calo delle entrate fiscali. Previsti investimenti per 11,47 milioni di franchi.
STABIO - Un disavanzo di quasi 5 milioni di franchi, investimenti lordi per 11,47 milioni e un moltiplicatore d'imposta confermato al 65%, sia per le persone fisiche sia per quelle giuridiche. Sono i dati principali del Preventivo 2027 che il Municipio di Stabio sottopone all'approvazione del Consiglio comunale. A pesare sui conti sono soprattutto i maggiori contributi da versare al Cantone e la diminuzione delle entrate fiscali, in particolare quelle provenienti dalle aziende.
Nonostante il risultato negativo previsto, pari a 4,9825 milioni di franchi, l'Esecutivo non intende aumentare le imposte. Una scelta sostenuta dalla solidità finanziaria del Comune, che a fine 2025 disponeva di un capitale proprio di 27,5 milioni di franchi.
Tra gli investimenti principali figurano il completamento della palestra tripla e della sala polivalente, previsto per settembre 2027, e gli interventi per il campo da calcio, gli spogliatoi e il biotopo, la cui conclusione è programmata entro la fine dell'anno.
«I Preventivi del 2027 chiudono con un importante disavanzo d’esercizio, principalmente dovuto ai crescenti oneri finanziari richiesti dal Cantone», commenta il sindaco Simone Castelletti. «Il capitale proprio accumulato negli ultimi anni, grazie al forte apporto finanziario proveniente dalle aziende, ci permette di affrontare questo esercizio contabile con serenità, mantenendo però la necessaria attenzione all’evoluzione dei prossimi anni».