Un "ponte" verso la truffa: tre condanne

La procuratrice generale aggiunta Chiara Borelli aveva chiesto otto anni di carcere per entrambi. Insieme avevano raccolto 7,2 milioni di euro, ricavandone profitti indebiti stimati rispettivamente in circa 550mila e 852mila euro.

Per il 28enne, che avrebbe guadagnato 26mila euro a fronte di 776mila euro investiti dai suoi clienti, l'accusa aveva proposto tre anni di detenzione, di cui sei mesi da espiare, e cinque anni di espulsione.