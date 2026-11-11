Un "ponte" verso la truffa: tre condanne
Il fondo fittizio ha ingannato oltre 140 investitori con la promessa di guadagni irrealistici.
Promettevano rendimenti da capogiro, ma dietro gli investimenti si nascondeva un sistema fraudolento che ha coinvolto oltre 140 persone, in gran parte residenti in Ticino. La Corte delle Assise criminali di Locarno ha condannato tre uomini per una truffa da oltre 8,5 milioni di euro, orchestrata attraverso un fondo d'investimento inesistente.
La pena più pesante - riferisce la Regione - è stata inflitta a un 39enne italiano residente nella vicina Penisola: cinque anni e sei mesi di carcere, oltre all'espulsione dalla Svizzera per dieci anni. Un 46enne svizzero del Locarnese è stato condannato a cinque anni di detenzione. Entrambi sono stati riconosciuti colpevoli di truffa aggravata per mestiere, mentre il secondo anche di appropriazione indebita.
Più lieve la condanna per un 28enne italiano residente nel Luganese: 14 mesi di detenzione sospesi per due anni, per truffa semplice e infrazione grave alla legge sulla circolazione stradale.
Il fondo che non esisteva
Tra il 2020 e il 2024, i tre avevano raccolto complessivamente 8,5 milioni di euro attraverso un presunto fondo chiamato "Bridge". Gli investitori, che avevano versato cifre comprese tra 10mila e 255mila euro, erano stati attirati dalla prospettiva di guadagni fino al 5% mensile e, successivamente, del 71% annuo.
Peccato che il fondo fosse soltanto una finzione. Anche i rendimenti visualizzati dai clienti su un'apposita applicazione erano falsi. I pagamenti effettuati a favore di alcuni investitori, soprattutto quelli entrati per primi, provenivano infatti dai capitali versati dai nuovi aderenti. Un classico schema Ponzi, destinato a reggersi sull'arrivo continuo di altro denaro.
Durante l'inchiesta e il processo, gli imputati hanno negato di aver compreso per tempo la natura fraudolenta dell'operazione. Hanno inoltre indicato come responsabili due cittadini indiani residenti in Italia: uno sarebbe in attesa di estradizione, mentre l'altro risulterebbe latitante.
Le richieste dell'accusa e le difese
Per la Corte, presieduta dal giudice Amos Pagnamenta, i due principali imputati hanno agito consapevolmente, senza preoccuparsi delle conseguenze per le vittime, tra le quali figurano anche amici e familiari.
La procuratrice generale aggiunta Chiara Borelli aveva chiesto otto anni di carcere per entrambi. Insieme avevano raccolto 7,2 milioni di euro, ricavandone profitti indebiti stimati rispettivamente in circa 550mila e 852mila euro.
Per il 28enne, che avrebbe guadagnato 26mila euro a fronte di 776mila euro investiti dai suoi clienti, l'accusa aveva proposto tre anni di detenzione, di cui sei mesi da espiare, e cinque anni di espulsione.
Le difese avevano chiesto pene inferiori o, nel caso del più giovane, il proscioglimento dall'accusa di truffa. L'avvocata del 46enne, Luisa Polli, ha fatto sapere che dovrebbe presentare annuncio d'appello contro la sentenza.