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Risparmio Casa, un nuovo mega store a Balerna

Il nuovo punto vendita offrirà oltre 20mila articoli su 1.500 metri quadrati all'interno del Centro Breggia.
Risparmio Casa, un nuovo mega store a Balerna
Risparmio Casa
Fonte Red
elaborata da Redazione
Risparmio Casa, un nuovo mega store a Balerna
Il nuovo punto vendita offrirà oltre 20mila articoli su 1.500 metri quadrati all'interno del Centro Breggia.

BALERNA - Risparmio Casa rafforza la propria presenza in Ticino. Giovedì 12 novembre aprirà un nuovo punto vendita al Centro Breggia, in via Breggia 10 a Balerna. Si tratta del terzo negozio dell'insegna in Svizzera, dopo quelli di Lugano e Riazzino.

Il nuovo spazio commerciale si estende su 1.500 metri quadrati e propone oltre 20mila articoli per la casa e la persona: dai prodotti per la pulizia e l'igiene ai casalinghi, dai giocattoli al fai da te, fino ai piccoli elettrodomestici e agli articoli stagionali.

Secondo l'azienda, l'offerta comprende prodotti di grandi marchi e linee proprie, con oltre mille articoli in promozione ogni mese, 3mila prodotti a meno di 2 euro e circa 400 novità mensili. Il negozio adotterà inoltre un nuovo concept commerciale, pensato per facilitare gli acquisti.

L'apertura arriva a dodici anni dal debutto svizzero di Risparmio Casa, avvenuto a Lugano nel 2014 e seguito nel 2024 dall'inaugurazione del punto vendita di Riazzino.

Il gruppo considera la Svizzera un mercato strategico e intende continuare a investirvi nei prossimi cinque anni. «L'apertura di Balerna rappresenta un passo importante nella nostra strategia di espansione internazionale», dichiara Gino Pellegrini, direttore Vendite di Risparmio Casa, sottolineando l'obiettivo di consolidare la presenza oltreconfine.

Fondata nel 1987 da Fabio e Stefano Battistelli, Risparmio Casa conta oggi oltre 190 negozi tra Italia, Svizzera e Malta e impiega più di 3mila collaboratori. Nel 2025 il gruppo ha registrato oltre 35 milioni di scontrini.

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