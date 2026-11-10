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Euro Millions: vinti 131 milioni di franchi

La combinazione vincente era 15, 18, 31, 37 e 41, oltre alle stelle 1 e 5.
Euro Millions: vinti 131 milioni di franchi
IMAGO / NurPhoto
Fonte Sda
di Redazione
Euro Millions: vinti 131 milioni di franchi
La combinazione vincente era 15, 18, 31, 37 e 41, oltre alle stelle 1 e 5.

BERNA - Una giocatrice o un giocatore ha vinto complessivamente 131 milioni di franchi all’estrazione di Euro Millions di martedì. La combinazione vincente era 15, 18, 31, 37 e 41, oltre alle stelle 1 e 5.

Per la prossima estrazione di venerdì il jackpot ammonta a 16 milioni di franchi, come comunicato da Swisslos. Euro Millions può essere giocato in dodici paesi, tra cui la Svizzera e il Liechtenstein.

https://www.swisslos.ch/de/euromillions/einzeltipps/spielen.html

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