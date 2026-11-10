Attacco hacker al fornitore di Publica: «Nessuna richiesta di riscatto»

Al momento non risultano conseguenze dirette per gli assicurati. Publica ha infatti comunicato che finora nessuno ha segnalato di essere stato contattato o di aver subito danni in seguito all'attacco. Anche la Sepos, che fa capo al Dipartimento federale della difesa (DDPS), ha dichiarato di non avere elementi che facciano pensare alla pubblicazione nel darkweb dei dati sottratti durante l'incidente.

Nel mirino degli hacker è finita PK Softech AG, società che fornisce software alla cassa pensioni federale. L'azienda aveva scoperto l'attacco informatico alla fine di settembre e successivamente sporto denuncia penale. Aveva inoltre avvisato le autorità federali competenti, Publica e gli altri clienti interessati, tra cui la cassa pensioni della città di Zurigo.