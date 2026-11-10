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Attacco hacker al fornitore di Publica: «Nessuna richiesta di riscatto»

La Confederazione non ha versato alcun riscatto. Al momento non risultano dati pubblicati nel darkweb né persone danneggiate.
Attacco hacker al fornitore di Publica: «Nessuna richiesta di riscatto»
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Fonte Sda
di Redazione
Attacco hacker al fornitore di Publica: «Nessuna richiesta di riscatto»
La Confederazione non ha versato alcun riscatto. Al momento non risultano dati pubblicati nel darkweb né persone danneggiate.

BERNA - Dopo l'attacco informatico al fornitore di software della cassa pensioni federale Publica, non sono arrivate richieste concrete di riscatto né all'azienda coinvolta né alla Confederazione. Le autorità federali non hanno inoltre versato alcuna somma agli hacker. Lo ha confermato all'agenzia Keystone-ATS una portavoce della Segreteria di Stato per la politica di sicurezza (Sepos).

«Alle autorità federali coinvolte nella gestione dell'incidente, provenienti da diversi dipartimenti, non sono note richieste concrete di riscatto a loro indirizzate», ha precisato martedì Ursina Bentele, portavoce della Sepos. Diversa la situazione del fornitore di software di Publica, che ha ricevuto una richiesta, ma senza indicazioni sull'importo da pagare o su eventuali scadenze.

Al momento non risultano conseguenze dirette per gli assicurati. Publica ha infatti comunicato che finora nessuno ha segnalato di essere stato contattato o di aver subito danni in seguito all'attacco. Anche la Sepos, che fa capo al Dipartimento federale della difesa (DDPS), ha dichiarato di non avere elementi che facciano pensare alla pubblicazione nel darkweb dei dati sottratti durante l'incidente.

Nel mirino degli hacker è finita PK Softech AG, società che fornisce software alla cassa pensioni federale. L'azienda aveva scoperto l'attacco informatico alla fine di settembre e successivamente sporto denuncia penale. Aveva inoltre avvisato le autorità federali competenti, Publica e gli altri clienti interessati, tra cui la cassa pensioni della città di Zurigo.

Nessuna richiesta di riscatto a PK Softech
In una comunicazione pubblicata martedì sul proprio sito, PK Softech ha ribadito di non aver ricevuto richieste concrete di riscatto e di non aver mai avuto contatti con gli autori dell'attacco. Le indagini sull'incidente informatico sono ancora in corso. L'azienda ha assicurato che fornirà ulteriori aggiornamenti non appena saranno disponibili nuove informazioni verificate.

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