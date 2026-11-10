Pro Juventute: IA al servizio delle consulenze ai genitori
Il servizio offrirà risposte 24 ore su 24 tramite WhatsApp, garantendo sempre la supervisione di esperti.
BERNA - Pro Juventute integra l'intelligenza artificiale (IA) nel proprio servizio di consulenza ai genitori. L'utilizzo di assistenti basati sull'IA per rispondere alle domande di mamme e papà è attualmente in fase di sperimentazione. L'offerta sarà introdotta gradualmente a partire dal prossimo anno.
Pro Juventute sta sviluppando un "vademecum per i genitori" in collaborazione con alcuni Comuni e organizzazioni specializzate svizzere. Il nuovo strumento amplierà e svilupperà ulteriormente i suoi "messaggi ai genitori", che accompagnano le famiglie durante i primi sei anni di vita del figlio.
In futuro, i genitori potranno porre le proprie domande direttamente tramite WhatsApp, nella propria lingua e in qualsiasi momento, 24 ore su 24. "L'assistente IA di Pro Juventute fornisce risposte basate su conoscenze specialistiche verificate, provenienti in particolare dalle lettere ai genitori già pubblicate da Pro Juventute. Inoltre, se necessario, è possibile rivolgersi a specialisti per ricevere una consulenza personalizzata", ha spiegato la fondazione sul proprio sito internet.
Consapevoli dei rischi
La fondazione è consapevole dei rischi legati all'intelligenza artificiale. Per questo, la qualità delle risposte fornite dall'IA viene costantemente verificata da esperti e progressivamente migliorata, ha sottolineato la portavoce Lulzana Musliu, contattata da Keystone-ATS.
La possibilità per i genitori di entrare in contatto in qualsiasi momento con un professionista in carne e ossa rappresenta una funzione essenziale del "vademecum per i genitori". A questo proposito, per Pro Juventute è importante indicare sempre chiaramente se l'utente sta interagendo con un chatbot basato sull'IA oppure con una persona reale.