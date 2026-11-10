Pro Juventute: IA al servizio delle consulenze ai genitori

In futuro, i genitori potranno porre le proprie domande direttamente tramite WhatsApp, nella propria lingua e in qualsiasi momento, 24 ore su 24. "L'assistente IA di Pro Juventute fornisce risposte basate su conoscenze specialistiche verificate, provenienti in particolare dalle lettere ai genitori già pubblicate da Pro Juventute. Inoltre, se necessario, è possibile rivolgersi a specialisti per ricevere una consulenza personalizzata", ha spiegato la fondazione sul proprio sito internet.

Consapevoli dei rischi

La fondazione è consapevole dei rischi legati all'intelligenza artificiale. Per questo, la qualità delle risposte fornite dall'IA viene costantemente verificata da esperti e progressivamente migliorata, ha sottolineato la portavoce Lulzana Musliu, contattata da Keystone-ATS.