Violenza domestica e sessuale, le vittime devono essere meglio protette

Stando alla revisione uscita dalle deliberazioni del Nazionale, l'assistenza medica dovrebbe essere garantita 24 ore al giorno. Sarà importante inoltre documentare tempestivamente dal punto di vista medico-legale le lesioni e le tracce dell'aggressione. Per questo motivo sarà fondamentale ridurre al minimo gli ostacoli alle prime cure da parte di personale medico specializzato e fare in modo che i Cantoni creino alloggi d'emergenza e temporanei con posti sufficienti.

La riforma prevede che la documentazione medico-legale sia gratuita, indipendentemente dal fatto che la vittima intenda denunciare l'autore del reato. Tale documentazione potrà essere utilizzata in seguito come prova, aumentando così la probabilità di denunce e condanne penali. I documenti dovrebbero essere conservati per almeno 15 anni per la documentazione medico-legale e per 5 anni per le tracce. I costi sarebbero a carico dell'assicurazione malattia e di quella contro gli infortuni. I Cantoni dovrebbero farsi carico delle eventuali spese non rimborsate.