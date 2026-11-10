Violenza domestica e sessuale, le vittime devono essere meglio protette
Anche la Commissione degli affari giuridici degli Stati ha dato il via libera al disegno di legge. Il tema sarà discusso durante la sessione invernale delle Camere federali
BERNA - L'offerta di aiuto alle vittime di violenza domestica e sessuale deve essere estesa. Dopo il Consiglio nazionale, che ha approvato nel giugno scorso un progetto di revisione di legge in tal senso, anche la Commissione degli affari giuridici degli Stati (CAG-S) si è detta d'accordo col disegno per 10 voti a 2. Il progetto verrà discusso in dicembre durante la sessione invernale.
La riforma della Legge concernente l'aiuto alle vittime di reati si inserisce in un'ampia campagna avviata negli ultimi anni per combattere la violenza contro le donne, in aumento in Svizzera, e si articola in più punti. La revisione mira anche a colmare una lacuna nell'assistenza alle vittime, che varia notevolmente da un cantone all'altro.
Stando alla revisione uscita dalle deliberazioni del Nazionale, l'assistenza medica dovrebbe essere garantita 24 ore al giorno. Sarà importante inoltre documentare tempestivamente dal punto di vista medico-legale le lesioni e le tracce dell'aggressione. Per questo motivo sarà fondamentale ridurre al minimo gli ostacoli alle prime cure da parte di personale medico specializzato e fare in modo che i Cantoni creino alloggi d'emergenza e temporanei con posti sufficienti.
La riforma prevede che la documentazione medico-legale sia gratuita, indipendentemente dal fatto che la vittima intenda denunciare l'autore del reato. Tale documentazione potrà essere utilizzata in seguito come prova, aumentando così la probabilità di denunce e condanne penali. I documenti dovrebbero essere conservati per almeno 15 anni per la documentazione medico-legale e per 5 anni per le tracce. I costi sarebbero a carico dell'assicurazione malattia e di quella contro gli infortuni. I Cantoni dovrebbero farsi carico delle eventuali spese non rimborsate.
Rispetto al disegno approvato dalla camera del popolo, la CAG-S si è concentrata sull'opportunità di iscrivere espressamente nella legge, come previsto dal Consiglio federale, che il diritto all’aiuto sussiste indipendentemente dal fatto che la vittima abbia sporto denuncia penale, sottolinea una nota odierna dei servizi parlamentari. A larga maggioranza ha quindi risposto affermativamente a tale quesito, in particolare perché ciò permette di fare chiarezza ed eliminare l’attuale incertezza giuridica.
Ad ogni modo, la commissione ha fatto presente che l’assenza di una denuncia penale può anche avere ripercussioni negative, in particolare nel caso in cui non si dispongano delle prove necessarie per far valere il diritto a un indennizzo e/o una riparazione morale.
Su questo aspetto, in Consiglio nazionale si era fatto presente che la decisione di sporgere denuncia è spesso impossibile da prendere subito dopo aver subito un atto di violenza, soprattutto quando l'atto è stato commesso da un un marito o dal padre dei propri figli. Stando alle ultime statistiche, su 55 omicidi commessi nel Paese, 34 sono avvenuti all'interno della famiglia e 21 persone sono state uccise dal proprio partner o ex-partner. Oggi, era stato affermato nel plenum, solo il 10-20% delle vittime si rivolge alla polizia. La riforma intende dare voce a queste persone.
Circa l’entità delle prestazioni specialistiche di carattere medico e medico-legale, diversamente dal Consiglio federale e dal Consiglio nazionale, la commissione degli Stati propone di definire un elenco esaustivo delle prestazioni. A differenza del Nazionale, la CAG-S prevede inoltre di affidare ai Cantoni la competenza di stabilire la durata di conservazione della documentazione e delle tracce.