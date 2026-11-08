Cerca e trova immobili
Segnalaci
CANBERRA

Preparata e rifiutata, Stephanie Rice cambia strada

In piscina Stephanie Rice ha festeggiato grandi successi. Sul mercato del lavoro ha invece ricevuto un rifiuto dopo l'altro
Preparata e rifiutata, Stephanie Rice cambia strada
IMAGO / Insidefoto
di 20min.ch | Céline Eicher
+3
Preparata e rifiutata, Stephanie Rice cambia strada
In piscina Stephanie Rice ha festeggiato grandi successi. Sul mercato del lavoro ha invece ricevuto un rifiuto dopo l'altro
Dopo tante porte sbattute in faccia, l'australiana ha deciso di mettersi in proprio.
SPORT: Risultati e classifiche

CANBERRA - Tre medaglie d'oro alle Olimpiadi, un master in economia aziendale e un'esperienza professionale come dirigente. Un curriculum di tutto rispetto che, però, non sembra bastare per trovare lavoro. È la situazione che sta vivendo Stephanie Rice, ex campionessa olimpica di nuoto, che dopo otto mesi di ricerche e oltre 130 candidature ha deciso di cambiare strada.

Oltre 130 candidature e tante delusioni
La 38enne australiana, che dopo il matrimonio ha assunto il cognome Lassey, ha raccontato la sua esperienza su Instagram. Nonostante le numerose candidature inviate, non è riuscita a ottenere un impiego. In cinque occasioni è arrivata fino alla fase finale della selezione, ma ogni volta il posto è stato assegnato a un altro candidato. Una situazione che l'ex nuotatrice ha definito «così frustrante».

Le qualifiche, del resto, non le mancano. Dopo aver concluso la carriera agonistica nel 2014, Rice si è dedicata al mondo degli affari, conseguendo un master in economia aziendale. Ha inoltre lavorato a Dubai come direttrice, arrivando a un passo dalla promozione a direttrice generale. Ha però deciso di lasciare l'azienda perché, come ha spiegato, sentiva che la sua esperienza professionale in quella realtà fosse giunta al termine.

Una preghiera cambia tutto
Dopo mesi di tentativi infruttuosi, l'ex campionessa ha deciso di affidarsi alla fede. Durante una passeggiata ha chiesto a Dio un segno per capire quale direzione prendere: se anche l'ultima candidatura non fosse andata a buon fine, avrebbe smesso, almeno temporaneamente, di cercare un impiego a tempo pieno. Tre ore più tardi è arrivata la risposta negativa dell'azienda.

Un episodio che Rice ha interpretato come il momento di voltare pagina. La sua intenzione è ora quella di mettersi in proprio, sviluppando un'idea imprenditoriale che, secondo quanto raccontato, sarebbe nata proprio grazie alla sua fede. Entro la fine dell'anno vorrebbe iniziare a concretizzare il progetto, trasformando un'attività inizialmente pensata come secondaria in un nuovo percorso professionale.

Per l'ex primatista mondiale non si tratta del primo ostacolo affrontato lontano dalle piscine. Già in passato aveva parlato delle difficoltà incontrate nel trasferire le competenze e le esperienze maturate ai massimi livelli dello sport in una carriera professionale. Un passaggio che, nonostante i successi olimpici e la formazione accademica, continua a rivelarsi complicato.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
australiacarrieradisoccupazionenuotoolimpiadistephanie rice
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
Dopo la lettera shock licenziato il direttore di GastroSos
LIVE
CANTONE
2 gior
18
57

Dopo la lettera shock licenziato il direttore di GastroSos

Sembrano 50 franchi, ma sono carta straccia
LIVE
CANTONE
2 gior
9
54

Sembrano 50 franchi, ma sono carta straccia

Chiedono soldi ai passanti: ecco chi sono i mendicanti di Lugano
LIVE
LUGANO
1 gior
132
203

Chiedono soldi ai passanti: ecco chi sono i mendicanti di Lugano

«Papà si è tolto la vita»: il senso di colpa e le domande di chi resta
LIVE
CANTONE
2 gior

«Papà si è tolto la vita»: il senso di colpa e le domande di chi resta

Cracovia: spara a caso contro i passanti, cinque morti e 15 feriti
LIVE
POLONIA
17 ore

Cracovia: spara a caso contro i passanti, cinque morti e 15 feriti

Svizzera arrestata dall'ICE a Dallas. «Trattata come una criminale»
LIVE
SVIZZERA / STATI UNITI
2 gior
67
149

Svizzera arrestata dall'ICE a Dallas. «Trattata come una criminale»

Escort, il Ticino è da record. E Como c'entra parecchio
LIVE
CANTONE
1 gior
37
72

Escort, il Ticino è da record. E Como c'entra parecchio

L'onda blu fa crollare il prezzo della benzina. Si torna sotto i 2 franchi
LIVE
SVIZZERA
1 gior
16
68

L'onda blu fa crollare il prezzo della benzina. Si torna sotto i 2 franchi

La folle fuga in Mercedes e lo schianto contro una casa
LIVE
SVIZZERA
23 ore
12
76

La folle fuga in Mercedes e lo schianto contro una casa

Una chiamata e perdi migliaia di franchi
LIVE
CANTONE
3 gior
29
53

Una chiamata e perdi migliaia di franchi

La denuncia dell'infermiera psichiatrica: «Le mie cure funzionavano, ma...»
LIVE
CANTONE
2 gior
10
49

La denuncia dell'infermiera psichiatrica: «Le mie cure funzionavano, ma...»

Morto il turista svizzero investito a Lavena Ponte Tresa
LIVE
CONFINE
2 gior

Morto il turista svizzero investito a Lavena Ponte Tresa

Gli hacker dei frigoriferi sbarcano anche in Svizzera: macelleria costretta a chiudere
LIVE
SVIZZERA
2 gior
20
86

Gli hacker dei frigoriferi sbarcano anche in Svizzera: macelleria costretta a chiudere

Con l'auto in cucina: «Due minuti dopo mia moglie sarebbe stata lì»
LIVE
SVIZZERA
19 ore
16
49

Con l'auto in cucina: «Due minuti dopo mia moglie sarebbe stata lì»

Occhio al flash, quella foto ti costa cara
LIVE
CANTONE
1 gior
15
41

Occhio al flash, quella foto ti costa cara

Ecco dove nascerà il prossimo temporale
LIVE
CANTONE
1 gior
15
51

Ecco dove nascerà il prossimo temporale

Aumento dell'IVA, uno studio rivela: «A pagare di più saranno le famiglie con redditi bassi»
LIVE
SVIZZERA
1 gior
31
68

Aumento dell'IVA, uno studio rivela: «A pagare di più saranno le famiglie con redditi bassi»

Troppo traffico tra Ticino e Italia: arriva un piano per cambiare le cose
LIVE
CHIASSO
2 gior
40
88

Troppo traffico tra Ticino e Italia: arriva un piano per cambiare le cose

Arriva il quarto semaforo a Cadenazzo
LIVE
CADENAZZO
1 gior
90
269

Arriva il quarto semaforo a Cadenazzo

Manager seviziato e segregato dalla moglie scappa dallo yacht
LIVE
ITALIA
1 gior
7
48

Manager seviziato e segregato dalla moglie scappa dallo yacht

Svizzera pronta a rimpatriare i richiedenti asilo in Italia
LIVE
BERNA
2 gior
15
90

Svizzera pronta a rimpatriare i richiedenti asilo in Italia

Provoca la morte dell'avversario, rischia dodici giornate di squalifica
LIVE
SANTA CRUZ DE TENERIFE
1 gior
13
28

Provoca la morte dell'avversario, rischia dodici giornate di squalifica

Embolo furioso, Yakin: «Siamo uomini abbastanza per parlare chiaro»
LIVE
NAZIONALE
2 gior
18
22

Embolo furioso, Yakin: «Siamo uomini abbastanza per parlare chiaro»

Sinner, il divorzio è cosa fatta
LIVE
TENNIS
1 gior
2
12

Sinner, il divorzio è cosa fatta

Rivoluzione silenziosa in Ticino? Ecco chi sono gli Indipendenti
LIVE
CANTONE
1 gior
27
56

Rivoluzione silenziosa in Ticino? Ecco chi sono gli Indipendenti

Albania e Kosovo meglio della Svizzera: voltafaccia Dalipi e Krasniqi
LIVE
NAZIONALE
2 gior
63
134

Albania e Kosovo meglio della Svizzera: voltafaccia Dalipi e Krasniqi

Fine di un'era: Ronaldo se ne va
LIVE
LISBONA
2 gior
9
77

Fine di un'era: Ronaldo se ne va

Milioni di conti bancari bloccati. La Svizzera è coinvolta?
LIVE
IL CASO
23 ore
17

Milioni di conti bancari bloccati. La Svizzera è coinvolta?

Cracovia, i morti salgono a sei, la vita di 12 feriti è in pericolo. Il video della sparatoria
LIVE
POLONIA
15 ore

Cracovia, i morti salgono a sei, la vita di 12 feriti è in pericolo. Il video della sparatoria

Cracovia, altri tre cadaveri trovati a casa del presunto attentatore
LIVE
CRACOVIA
13 ore

Cracovia, altri tre cadaveri trovati a casa del presunto attentatore

Pornostar con lo sponsor, e i tifosi insorgono
LIVE
LEAGUE ONE
1 gior
2
19

Pornostar con lo sponsor, e i tifosi insorgono

Quattordici cavalli morti, donati quasi 100mila franchi per coprire le spese mediche
LIVE
BERNA
10 ore
2
58

Quattordici cavalli morti, donati quasi 100mila franchi per coprire le spese mediche

Cade dalla bicicletta, 32enne in pericolo di vita
LIVE
CHIASSO
2 gior

Cade dalla bicicletta, 32enne in pericolo di vita

Allarmi bomba a raffica, è caos nei cieli d'Europa
LIVE
EUROPA
2 gior
19
43

Allarmi bomba a raffica, è caos nei cieli d'Europa

Un sogno lungo cinque anni prende forma, anche grazie ai fan
LIVE
CANTONE
1 gior
3
21

Un sogno lungo cinque anni prende forma, anche grazie ai fan

Si punta sulla luce: illuminazioni straordinarie per il cuore del villaggio
LIVE
SAN BERNARDINO
2 gior
3
35

Si punta sulla luce: illuminazioni straordinarie per il cuore del villaggio

Pensionati felici: ecco il miglior Paese dove godersi la terza età
LIVE
FOCUS
5 gior
26

Pensionati felici: ecco il miglior Paese dove godersi la terza età

«L'esplosione avverrà tra 60 minuti»: la minaccia in una mail
LIVE
ITALIA
2 gior
6
42

«L'esplosione avverrà tra 60 minuti»: la minaccia in una mail

Novembre tra pioggia e temperature miti: l'estate di San Martino sarà bagnata
LIVE
CANTONE
2 gior
1
24

Novembre tra pioggia e temperature miti: l'estate di San Martino sarà bagnata

«Il calcio non ha più senso, ma non voleva fare male»
LIVE
SANTA CRUZ DE TENERIFE
1 gior
7
14

«Il calcio non ha più senso, ma non voleva fare male»

Deluso, scomparso e multato: Russell ha sofferto il ragazzino terribile
LIVE
I RACCONTI DELLA F1
2 gior
4
4

Deluso, scomparso e multato: Russell ha sofferto il ragazzino terribile

Sono sempre più sfacciati ed esasperano i milionari
LIVE
GINEVRA
1 gior
43
58

Sono sempre più sfacciati ed esasperano i milionari

Una mail rivendica gli allarmi bomba nei cieli europei: «È solo l'inizio»
LIVE
EUROPA
1 gior
9
52

Una mail rivendica gli allarmi bomba nei cieli europei: «È solo l'inizio»

Wall Street affonda, è fuga dai titoli legati all'AI
LIVE
MERCATI
2 gior
10
42

Wall Street affonda, è fuga dai titoli legati all'AI

«Vicini a un accordo Russia-Ucraina»
LIVE
GUERRA IN UCRAINA
2 gior
25
48

«Vicini a un accordo Russia-Ucraina»

Droga e degrado vicino alle scuole: «Il problema si è spostato, non risolto»
LIVE
LUGANO
1 gior
16
89

Droga e degrado vicino alle scuole: «Il problema si è spostato, non risolto»

Fumo dalla scala mobile al centro commerciale, arrivano i pompieri
LIVE
GRANCIA
2 gior
3
8

Fumo dalla scala mobile al centro commerciale, arrivano i pompieri

Rubio valuta le dimissioni
LIVE
STATI UNITI
2 gior
12
61

Rubio valuta le dimissioni

«Oggi il vostro cielo sarà rosso»: i 27 allarmi bomba e l'ipotesi "swatting"
LIVE
EUROPA
2 gior
8
31

«Oggi il vostro cielo sarà rosso»: i 27 allarmi bomba e l'ipotesi "swatting"

ULTIME NOTIZIE SPORT
Grosso affare per la Roma
LIVE
SERIE A
11 ore
1

Grosso affare per la Roma

Qualifiche bagnate, Lando Norris si prende la pole
LIVE
FORMULA 1
12 ore
1

Qualifiche bagnate, Lando Norris si prende la pole

La Svizzera di Cereda non giocherà contro la Russia
LIVE
U20
13 ore
11
83

La Svizzera di Cereda non giocherà contro la Russia

Lo Young Boys mette un pizzico di pressione al Lugano
LIVE
SUPER LEAGUE
13 ore
4
13

Lo Young Boys mette un pizzico di pressione al Lugano

Alcaraz-Shelton la finale a Parigi
LIVE
TENNIS
14 ore
2

Alcaraz-Shelton la finale a Parigi

Gara sprint pazza: match point per Marquez, grande paura per Bagnaia
LIVE
MOTOMONDIALE
16 ore
5
5

Gara sprint pazza: match point per Marquez, grande paura per Bagnaia

Altra sconfitta per la Svizzera
LIVE
NAZIONALE
18 ore
15

Altra sconfitta per la Svizzera

«Le sanzioni confermano le nostre segnalazioni»
LIVE
CALCIO TICINESE
20 ore
9
18

«Le sanzioni confermano le nostre segnalazioni»

Infantino verso il quarto mandato? Anche i Caraibi lo sostengono
LIVE
FIFA
21 ore
2
29

Infantino verso il quarto mandato? Anche i Caraibi lo sostengono

Lia Wälti oltre il calcio
LIVE
CALCIO
21 ore
2
15

Lia Wälti oltre il calcio