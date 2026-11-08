Preparata e rifiutata, Stephanie Rice cambia strada

Le qualifiche, del resto, non le mancano. Dopo aver concluso la carriera agonistica nel 2014, Rice si è dedicata al mondo degli affari, conseguendo un master in economia aziendale. Ha inoltre lavorato a Dubai come direttrice, arrivando a un passo dalla promozione a direttrice generale. Ha però deciso di lasciare l'azienda perché, come ha spiegato, sentiva che la sua esperienza professionale in quella realtà fosse giunta al termine.

Una preghiera cambia tutto

Dopo mesi di tentativi infruttuosi, l'ex campionessa ha deciso di affidarsi alla fede. Durante una passeggiata ha chiesto a Dio un segno per capire quale direzione prendere: se anche l'ultima candidatura non fosse andata a buon fine, avrebbe smesso, almeno temporaneamente, di cercare un impiego a tempo pieno. Tre ore più tardi è arrivata la risposta negativa dell'azienda.