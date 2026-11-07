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Infantino verso il quarto mandato? Anche i Caraibi lo sostengono

La lotta per il potere all'interno della FIFA sembra già decisa. I Caraibi si aggiungono ora alla lista dei sostenitori elettorali di Gianni Infantino.
Infantino verso il quarto mandato? Anche i Caraibi lo sostengono
IMAGO/Latin Sport Images
di 20min.ch | Agence Keystone-ATS
Infantino verso il quarto mandato? Anche i Caraibi lo sostengono
La lotta per il potere all'interno della FIFA sembra già decisa. I Caraibi si aggiungono ora alla lista dei sostenitori elettorali di Gianni Infantino.
CALCIO: Risultati e classifiche

FIFA - Gianni Infantino incassa un nuovo importante sostegno nella corsa alla presidenza della FIFA. L'Unione caraibica di calcio (CFU) ha annunciato che voterà in blocco per il dirigente vallesano in occasione delle prossime elezioni. La CFU conta 31 federazioni affiliate, 25 delle quali dispongono del diritto di voto. Una decisione che si discosta dalla posizione della Concacaf, la confederazione continentale di riferimento, che si era schierata contro Infantino.

La CFU ha spiegato di aver raggiunto una posizione comune dopo aver consultato tutte le federazioni affiliate. Alla base della scelta figura il sostegno finanziario garantito dalla FIFA per lo sviluppo del calcio nella regione. L'organizzazione caraibica ha tuttavia accompagnato il proprio appoggio con una richiesta precisa: «In questo spirito, la CFU continua a esigere maggiore trasparenza, una gestione responsabile così come riforme fondamentali all'interno della famiglia del calcio».

Infantino accumula voti
Il 56enne punta a ottenere un quarto mandato alla guida della FIFA durante il Congresso in programma il 18 marzo 2027 a Rabat. Negli ultimi tempi, il sostegno nei suoi confronti si è ulteriormente consolidato. Il presidente della Confederazione asiatica di calcio (AFC), lo sceicco Salman bin Ibrahim al-Chalifa, gli ha già assicurato il proprio «sostegno senza riserve». Infantino può inoltre contare su un numero considerevole di voti provenienti dall'Africa, dal Sud America e dall'Oceania.

Gli eventuali sfidanti hanno tempo fino al 18 novembre per presentare ufficialmente la propria candidatura. Tra i possibili avversari figura Kozo Tashima, presidente onorario della federazione calcistica giapponese, che ha già annunciato l'intenzione di candidarsi. Anche l'ex difensore della Nazionale svizzera Ramon Vega sta valutando la possibilità di entrare in corsa. Alla luce degli attuali equilibri, le loro possibilità di successo appaiono tuttavia limitate.

Resta infine da capire quale sarà la strategia dell'UEFA, considerata la principale oppositrice di Infantino. La confederazione europea potrebbe tentare di presentare un proprio candidato, ma il crescente numero di federazioni schierate a favore del presidente uscente sembra rendere sempre più difficile un cambio al vertice della FIFA.

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