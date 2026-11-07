Infantino verso il quarto mandato? Anche i Caraibi lo sostengono

Infantino accumula voti

Il 56enne punta a ottenere un quarto mandato alla guida della FIFA durante il Congresso in programma il 18 marzo 2027 a Rabat. Negli ultimi tempi, il sostegno nei suoi confronti si è ulteriormente consolidato. Il presidente della Confederazione asiatica di calcio (AFC), lo sceicco Salman bin Ibrahim al-Chalifa, gli ha già assicurato il proprio «sostegno senza riserve». Infantino può inoltre contare su un numero considerevole di voti provenienti dall'Africa, dal Sud America e dall'Oceania.

Gli eventuali sfidanti hanno tempo fino al 18 novembre per presentare ufficialmente la propria candidatura. Tra i possibili avversari figura Kozo Tashima, presidente onorario della federazione calcistica giapponese, che ha già annunciato l'intenzione di candidarsi. Anche l'ex difensore della Nazionale svizzera Ramon Vega sta valutando la possibilità di entrare in corsa. Alla luce degli attuali equilibri, le loro possibilità di successo appaiono tuttavia limitate.