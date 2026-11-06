Esordio mondiale da dimenticare
Le rossocrociate sono state surclassate dagli USA
Domenica sfida alla Repubblica Ceca.
Le rossocrociate sono state surclassate dagli USA
Domenica sfida alla Repubblica Ceca.
ESBJERG - I Mondiali di hockey si sono aperti con una sconfitta rumorosa per la Svizzera di coach Shannon Miller, superata 7-0 dagli Stati Uniti.
Già alla vigilia si sapeva che l’incrocio con la selezione nordamericana era di quelli proibitivi; le rossocrociate speravano però di poter riuscire a reggere almeno parzialmente l’urto. Di trovare qualche contromisura alle avversarie a stelle e strisce. Non è accaduto.
Pur resistendo a tratti alle folate rivali, le elvetiche sono infatti andate presto in svantaggio (Bilka al 10’), perdendo definitivamente il contatto nel secondo terzo (reti di O’Brien al 24’ ed Edwards al 33’). Nell’ultimo tempo, poi, gli USA hanno dilagato trovando altri quattro gol.
La nazionale tornerà in pista tra due giorni quando, sempre a Esbjerg, nella sua seconda fatica iridata sfiderà la Repubblica Ceca.