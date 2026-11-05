Kauno Zalgiris schiantato, nessun problema per il Lugano

Ed è proprio dopo l'ottimo lavoro di Kendouci che è nato l'1-0 di Cimignani, bravo a ribadire in rete il pallone dopo un cross di Dos Santos. Il vantaggio ha dato slancio al Lugano, che ha raddoppiato al 24' con un bellissimo sinistro di Alioski, dopo una traversa colpita di testa da Ajeti. Al 32' è arrivato anche il 3-0 di Dos Santos, ancora una volta con una splendida conclusione. Un gol che, di fatto, ha chiuso la partita già nel primo tempo.

Nella ripresa il compito del Lugano era solo e soltanto quello di controllare il triplo vantaggio, conservando nel contempo qualche energia per la ben più impegnativa trasferta di domenica in quel di San Gallo. La girandola di cambi e il risultato ormai già deciso hanno abbassato i ritmi di una partita che non ha regalato ulteriori segnature.