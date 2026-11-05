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Kauno Zalgiris schiantato, nessun problema per il Lugano

I bianconeri, primi in classifica a punteggio pieno, non hanno tremato vincendo facilmente per 3-0 contro i lituani del Kauno Zalgiris.
Kauno Zalgiris schiantato, nessun problema per il Lugano
TiPress
di Fabrizio BerettaGiornalista
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Kauno Zalgiris schiantato, nessun problema per il Lugano
I bianconeri, primi in classifica a punteggio pieno, non hanno tremato vincendo facilmente per 3-0 contro i lituani del Kauno Zalgiris.
Prima vittoria europea per il Thun.
Conference League05.11.2026
Lugano
3 - 0
FK Kauno Zalgiris
CALCIO: Risultati e classifiche

LUGANO - Terza partita in Conference League, terza vittoria per un Lugano che non ha alcuna intenzione di fermarsi. Contro i non irresistibili lituani del Kauno Zalgiris, i bianconeri si sono imposti per 3-0, conquistando il 23esimo risultato utile consecutivo di una stagione fin qui strabiliante, ai limiti della perfezione. Un successo mai in discussione, che ha permesso ai ticinesi di issarsi in testa alla classifica a punteggio pieno (insieme a Panathinaikos, Twente e Monaco) e di avvicinarsi ulteriormente alla qualificazione diretta agli ottavi di finale.

Per la sfida odierna Mattia Croci-Torti ha deciso di dare fiducia a Kendouci, fin qui poco impiegato. In attacco ha trovato spazio Ajeti, capocannoniere della competizione.

Ed è proprio dopo l'ottimo lavoro di Kendouci che è nato l'1-0 di Cimignani, bravo a ribadire in rete il pallone dopo un cross di Dos Santos. Il vantaggio ha dato slancio al Lugano, che ha raddoppiato al 24' con un bellissimo sinistro di Alioski, dopo una traversa colpita di testa da Ajeti. Al 32' è arrivato anche il 3-0 di Dos Santos, ancora una volta con una splendida conclusione. Un gol che, di fatto, ha chiuso la partita già nel primo tempo.

Nella ripresa il compito del Lugano era solo e soltanto quello di controllare il triplo vantaggio, conservando nel contempo qualche energia per la ben più impegnativa trasferta di domenica in quel di San Gallo. La girandola di cambi e il risultato ormai già deciso hanno abbassato i ritmi di una partita che non ha regalato ulteriori segnature.

LUGANO - KAUNO ZALGIRIS 3-0 (3-0)
Reti: 11' Cimignani 1-0; 24' Alioski 2-0; 32' Dos Santos 3-0.
Lugano: Von Ballmmos, Papadopoulos, Mai (46' Kelvin), Alioski, Karimov, Kendouci, Bislimi (70' Grgic), Dos Santos (46' Pihlström), Marques, Cimignani (75' Castro), Ajeti (70' Behrens).
Kauno Zalgiris: Mikelionis, Moutachy, Lekiatos, Tolordava, Hernandez, Edokpolor, Benchaib (46' Karashima), Kalik (61' Kastrati), Slivka, Debeljuh (61' Fiolic), Krekovic (46' Burba).

Ha sorriso anche il Thun, l'altra squadra elvetica impegnata in Conference League, che ha conquistato il suo primo successo europeo battendo 3-1 gli scozzesi dell'Hearts. Decisivi sono stati il goffo autogol di McCart e le reti di Labeau e Dursun.

In Europa League, invece, ha deluso il Milan, sconfitto in casa per 2-0 dagli ungheresi del Ferencvaros. Affermazione esterna invece per la Juve, impostasi 2-1 sul campo dell'Alkmaar grazie ai sigilli nel primo tempo di Koopmeiners e Kolo Muani.

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CLASSIFICA
Conference League
PLPuntiWDLGFGAGDFORM
1Lugano393001147
2Panathinaikos Athens39300936
3Twente39300826
4Monaco39300716
5Brighton37210505
6Brann37210734
7FC Copenhagen37210734
8Cs Universitatea Craiova37210624
9Mjaellby37210514
10St.Truiden37210413
11Ajax36201936
12Trabzonspor36201633
13Hnk Hajduk Split36201321
14SC Freiburg3620145-1
15FK Crvena Zvezda34111660
16Atalanta34111440
17Braga3411123-1
18Gent3411112-1
19Riga Fc33030330
20Thun33102330
21Fk Borac Banja Luka3310234-1
22Lincoln Red Imps3310236-3
23Jablonec3202134-1
24AGF3202112-1
25FC Nordsjaelland3202135-2
26KF Egnatia Rrogozhine3202124-2
27Kairat Almaty3202137-4
28CSKA Sofia3101246-2
29FC Iberia 19993101225-3
30Pafos Fc3101237-4
31Getafe CF3101237-4
32Hearts3101226-4
33KuPS3101226-4
34FC Midtjylland3101228-6
35Inter Club D Escaldes3000327-5
36FK Kauno Zalgiris30003111-10
Classifica completa
Ultimo aggiornamento: 06.11.2026 00:10
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