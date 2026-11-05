Allarmi bomba a raffica, è caos nei cieli d'Europa

La compagnia ungherese ha confermato il dirottamento, precisando che la decisione è stata presa «in conformità ai protocolli e alle procedure di sicurezza previste, ponendo al primo posto la tutela dei passeggeri e dell'equipaggio». Wizz Air ha inoltre assicurato la piena collaborazione con le autorità competenti.

Caccia militari nei cieli italiani e francesi

La tensione si è fatta sentire anche nei cieli italiani. Un volo Finnair proveniente da Helsinki e diretto a Roma Fiumicino è stato scortato da jet dell'Aeronautica Militare dopo alcune segnalazioni anonime relative alla possibile presenza di un ordigno a bordo.