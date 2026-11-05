Allarmi bomba a raffica, è caos nei cieli d'Europa
Numerosi gli aerei dirottati. Diversi i caccia militari in volo.
MILANO - Una raffica di allarmi bomba sta mettendo in allerta gli aeroporti di tutta Europa. Aerei dirottati, caccia militari mobilitati, controlli straordinari e procedure di emergenza: dalla Francia all'Italia, passando per Austria, Bulgaria e Repubblica Ceca, sono numerosi i voli finiti nel mirino di minacce anonime. Un'ondata che si aggiunge alla decina di falsi allarmi già registrati nel corso della settimana e sulla quale stanno indagando le autorità di diversi Paesi.
Tra gli episodi più recenti c'è quello che ha coinvolto un Airbus A321 di Wizz Air, decollato alle 7 da Milano Malpensa e diretto a Varsavia. Durante il viaggio è arrivata una minaccia di bomba che ha costretto il velivolo a cambiare rotta e ad atterrare all'aeroporto di Vienna.
La compagnia ungherese ha confermato il dirottamento, precisando che la decisione è stata presa «in conformità ai protocolli e alle procedure di sicurezza previste, ponendo al primo posto la tutela dei passeggeri e dell'equipaggio». Wizz Air ha inoltre assicurato la piena collaborazione con le autorità competenti.
Caccia militari nei cieli italiani e francesi
La tensione si è fatta sentire anche nei cieli italiani. Un volo Finnair proveniente da Helsinki e diretto a Roma Fiumicino è stato scortato da jet dell'Aeronautica Militare dopo alcune segnalazioni anonime relative alla possibile presenza di un ordigno a bordo.
L'aereo è atterrato regolarmente nello scalo romano intorno alle 9.30. Secondo fonti aeroportuali, le operazioni di controllo si stanno svolgendo senza ripercussioni sull'operatività dell'aeroporto.
Ben più movimentato il viaggio di un Airbus A320 di Aer Lingus partito da Dublino e diretto anch'esso a Fiumicino. A causa di un allarme bomba, il velivolo è stato dirottato verso la Francia, dove è stato preso in carico dalle autorità militari.
Secondo fonti citate da Le Figaro, a bordo si trovavano 151 passeggeri e sei membri dell'equipaggio. Prima dell'atterraggio, l'aereo ha effettuato diversi giri sopra il nord della Francia, scortato da un caccia Rafale dell'aeronautica francese.
Il velivolo è infine atterrato sulla pista della base militare di Évreux-Fauville, a circa 100 chilometri a nord-ovest di Parigi. Passeggeri ed equipaggio sono stati messi in sicurezza, mentre è stato predisposto l'intervento degli artificieri.
Una mail in italiano dietro due allarmi
Un elemento emerso dalle indagini potrebbe collegare almeno due degli episodi. Secondo quanto appreso dall'Ansa da fonti investigative, le minacce che hanno interessato i voli Helsinki-Roma e Dublino-Roma sarebbero infatti partite da un'unica email anonima, scritta in italiano.
Il messaggio, con oggetto «segnalazione minaccia», è arrivato nelle prime ore del mattino agli indirizzi di Aeroporti di Roma (Adr) e di altre società che operano nello scalo di Fiumicino.
Sulla vicenda stanno indagando la Polizia postale e la Polizia di frontiera aerea, impegnate a ricostruire l'origine delle comunicazioni. Non si tratta, peraltro, del primo episodio di questo tipo: già nei giorni scorsi altre email in italiano avevano annunciato la presenza di ordigni su due voli Ryanair diretti nella Capitale.
Allarme anche in Bulgaria: tre aerei sotto controllo
L'ondata di minacce ha raggiunto anche la Bulgaria, dove tre voli sono stati interessati da allarmi bomba, facendo scattare le procedure di sicurezza negli aeroporti di Sofia e Plovdiv.
Secondo i media locali, che citano il ministero dell'Interno, due aerei provenienti da Copenaghen e Madrid sono atterrati all'aeroporto Vasil Levski di Sofia. Le autorità hanno avviato controlli su passeggeri ed equipaggi, mentre un terzo velivolo proveniente da Londra è atterrato a Plovdiv.
Al momento non sono stati segnalati oggetti pericolosi a bordo. Le autorità bulgare stanno cercando di risalire all'origine delle minacce e hanno disposto un rafforzamento delle misure di sicurezza negli scali coinvolti.
Quattro voli minacciati a Praga
La situazione è particolarmente delicata anche nella Repubblica Ceca, dove quattro aerei diretti a Praga sono stati oggetto di minacce.
La polizia ceca ha comunicato di considerare «bassa la credibilità delle minacce», sottolineando tuttavia che nessuna segnalazione viene ignorata.
«Non sottovalutiamo tuttavia la minaccia, per questo sono state attivate tutte le misure di sicurezza necessarie, cercando di ridurre al minimo l'impatto sui passeggeri e sulle operazioni aeroportuali», hanno spiegato le autorità su X.
In collaborazione con l'aeroporto di Praga, la polizia sta predisponendo le operazioni di sicurezza per l'arrivo dei quattro velivoli, che saranno sottoposti alle verifiche degli artificieri dopo l'atterraggio.
Una settimana di falsi allarmi
Gli episodi si inseriscono in una serie di segnalazioni che sta interessando il traffico aereo europeo. Nel corso della settimana, una decina di voli è già stata presa di mira da falsi allarmi bomba.
Quattro di questi hanno riguardato collegamenti Ryanair: Manchester-Murcia, Lisbona-Roma, Dublino-Roma e Dublino-Sofia.
Resta da chiarire se dietro le diverse minacce vi sia una regia comune oppure se si tratti di episodi distinti. Per il momento, l'unico collegamento emerso dalle fonti investigative riguarda le due segnalazioni inviate via email in italiano per i voli provenienti da Helsinki e Dublino. Le verifiche proseguono nei diversi Paesi coinvolti.