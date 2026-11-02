Attacco ai frigoriferi dei supermercati: «Temperature a 50 gradi»

Il supermercato ICA Kvantum di Sjöbo ha riferito su Facebook che la temperatura di frigoriferi e congelatori era salita fino a 50 gradi, attribuendo il problema a un attacco hacker. Il gruppo ICA, tuttavia, non ha confermato questa ricostruzione. Problemi agli impianti di refrigerazione sono stati segnalati anche da sei supermercati della catena Coop.