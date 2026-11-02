Allarme bomba su un volo Wizz Air, atterraggio d'emergenza a Budapest
Il velivolo, partito da Londra e diretto a Sofia, è stato scortato da due caccia militari ungheresi. L'aereo è stato perquisito dopo l'atterraggio.
Il velivolo, partito da Londra e diretto a Sofia, è stato scortato da due caccia militari ungheresi. L'aereo è stato perquisito dopo l'atterraggio.
BUDAPEST - Momenti di tensione a bordo di un aereo Wizz Air partito da Londra e diretto a Sofia. Una minaccia di bomba ha fatto scattare l'allarme in volo, costringendo il pilota a cambiare rotta e a effettuare un atterraggio d'emergenza all'aeroporto di Budapest, in Ungheria.
Una volta toccata terra, il velivolo è stato sottoposto a una perquisizione. A confermare l'accaduto è stata la stessa compagnia aerea, interpellata dal portale di notizie ungherese «24.hu».
Secondo quanto riferito dai media, l'allarme bomba è arrivato direttamente nella cabina di pilotaggio mentre l'aereo sorvolava la Bosnia-Erzegovina. Di fronte alla minaccia, il comandante ha deciso di deviare immediatamente verso Budapest. Resta ancora da chiarire come sia stato trasmesso il messaggio che ha fatto scattare l'allerta.
Ma non è tutto. Per garantire la sicurezza del volo, due caccia dell'aeronautica militare ungherese si sono alzati in volo per intercettare e scortare l'aereo passeggeri. I jet militari hanno affiancato il velivolo dal momento del suo ingresso nello spazio aereo ungherese fino all'atterraggio nella capitale.
A confermare il dispiegamento dei caccia è stato il ministro della Difesa ungherese Romulusz Ruszin-Szendi, che ha reso noto l'intervento attraverso un messaggio pubblicato sulla propria pagina Facebook.