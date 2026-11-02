Allarme bomba su un volo Wizz Air, atterraggio d'emergenza a Budapest

Secondo quanto riferito dai media, l'allarme bomba è arrivato direttamente nella cabina di pilotaggio mentre l'aereo sorvolava la Bosnia-Erzegovina. Di fronte alla minaccia, il comandante ha deciso di deviare immediatamente verso Budapest. Resta ancora da chiarire come sia stato trasmesso il messaggio che ha fatto scattare l'allerta.

Ma non è tutto. Per garantire la sicurezza del volo, due caccia dell'aeronautica militare ungherese si sono alzati in volo per intercettare e scortare l'aereo passeggeri. I jet militari hanno affiancato il velivolo dal momento del suo ingresso nello spazio aereo ungherese fino all'atterraggio nella capitale.