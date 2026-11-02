Falso allarme nucleare: hackerate le app di allerta in Ucraina e Russia

Nuovi attacchi ai sistemi energetici

Sul terreno proseguono intanto i bombardamenti russi. Il fornitore privato di energia elettrica DTEK ha riferito che un proprio impianto nella regione di Odessa è stato danneggiato durante un attacco aereo notturno. Sono in corso i lavori per ripristinare la fornitura di elettricità. A Kiev, forti sbalzi di tensione nella rete elettrica hanno provocato limitazioni al servizio della metropolitana, secondo quanto comunicato dall'amministrazione cittadina. Nell'Ucraina orientale, un bombardamento sulla città di Isjum ha invece causato almeno un morto e tre feriti, stando alle autorità regionali.