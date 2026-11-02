IRLANDA
L'utile semestrale di Ryanair scivola del 15%
L'incremento dei costi operativi e il calo delle tariffe medie incidono sui risultati della compagnia aerea.
Ryanair
Fonte Ats Ans
L'utile semestrale di Ryanair scivola del 15%
L'incremento dei costi operativi e il calo delle tariffe medie incidono sui risultati della compagnia aerea.
BUBLINO - La guerra in Medio oriente frena i conti di Ryanair, che chiude il primo semestre con un utile netto in calo del 15% a 2,15 miliardi di euro.
Secondo il gruppo il dato è la conseguenza di un incremento del 6% del traffico a 125,8 milioni di passeggeri, che non è riuscito a compensare il calo del 4% delle tariffe medie a 55,5 euro e la crescita del 10% dei costi operativi a 7,69 miliardi di euro, con il prezzo del cherosene raddoppiato.
Per l'80% quest'ultimo è ricoperto a 67 dollari al barile per l'intero 2027, mentre per il 2028 il 25% del fabbisogno è ricoperto a 95 dollari al barile. In crescita del 3% a ricavi a 10,08 miliardi.
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