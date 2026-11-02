L'utile semestrale di Ryanair scivola del 15%

Secondo il gruppo il dato è la conseguenza di un incremento del 6% del traffico a 125,8 milioni di passeggeri, che non è riuscito a compensare il calo del 4% delle tariffe medie a 55,5 euro e la crescita del 10% dei costi operativi a 7,69 miliardi di euro, con il prezzo del cherosene raddoppiato.

Per l'80% quest'ultimo è ricoperto a 67 dollari al barile per l'intero 2027, mentre per il 2028 il 25% del fabbisogno è ricoperto a 95 dollari al barile. In crescita del 3% a ricavi a 10,08 miliardi.