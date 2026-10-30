Arriva lo sportello gratuito aiuta gli over 65 con documenti e pratiche online

Un volontario di GenerazionePiù è a disposizione per ascoltare le richieste, chiarire i dubbi e individuare le risposte più adatte alle singole necessità.

SerenEtà è nato come progetto pilota a Lugano alla fine del 2025. Secondo GenerazionePiù, l'iniziativa ha suscitato da subito interesse e registrato una partecipazione crescente, facendo emergere un bisogno concreto sul territorio. L'associazione ha quindi deciso di estendere il servizio a Mendrisio con il sostegno della Città.