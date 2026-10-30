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Arriva lo sportello gratuito aiuta gli over 65 con documenti e pratiche online

Un nuovo servizio a Mendrisio offre assistenza digitale e supporto nella gestione delle pratiche quotidiane agli anziani.
Arriva lo sportello gratuito aiuta gli over 65 con documenti e pratiche online
Ti-Press
Fonte red
elaborata da Redazione
Arriva lo sportello gratuito aiuta gli over 65 con documenti e pratiche online
Un nuovo servizio a Mendrisio offre assistenza digitale e supporto nella gestione delle pratiche quotidiane agli anziani.

MENDRISIO - Compilare formulari e documenti, scrivere lettere o gestire pratiche online: dal 23 ottobre le persone con più di 65 anni possono ricevere assistenza gratuita allo sportello SerenEtà, aperto alla Casa delle Generazioni di Mendrisio.

Il servizio, nato dalla collaborazione tra GenerazionePiù e la Città di Mendrisio, vuole aiutare gli anziani ad affrontare operazioni quotidiane che la digitalizzazione può rendere più complesse. Oltre al sostegno nella compilazione di documenti e nella redazione di lettere, lo sportello offre un primo orientamento su semplici questioni giuridiche e amministrative.

Un volontario di GenerazionePiù è a disposizione per ascoltare le richieste, chiarire i dubbi e individuare le risposte più adatte alle singole necessità.

SerenEtà è nato come progetto pilota a Lugano alla fine del 2025. Secondo GenerazionePiù, l'iniziativa ha suscitato da subito interesse e registrato una partecipazione crescente, facendo emergere un bisogno concreto sul territorio. L'associazione ha quindi deciso di estendere il servizio a Mendrisio con il sostegno della Città.

Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi all'Ufficio Antenna sociale del Dicastero Socialità e pari opportunità, al numero 058 688 33 60 o all'indirizzo assistenti@mendrisio.ch, oppure a GenerazionePiù, allo 091 910 20 21 o tramite info@generazionepiu.ch.

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