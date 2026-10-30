Apprendisti agricoli fino a 51,5 ore: il PC chiede chiarimenti al Governo

Il primo gruppo di domande riguarda il numero di apprendisti e apprendiste iscritti a questa formazione in Ticino. Ferrari e Ay chiedono inoltre se siano stati registrati abbandoni prima della conclusione del percorso e, in caso affermativo, se ne siano state indagate le motivazioni.

Al centro dell’interrogazione vi è poi il carico di lavoro. A fronte delle 42 ore settimanali indicate come tipiche per un apprendistato, il documento parla di 48 ore per l’AFC in orticoltura e di 51,5 ore per l’AFC agricolo. Il Partito Comunista domanda quindi come intenda intervenire il Consiglio di Stato per rendere più attrattive queste professioni e se sia stato affrontato il rischio di esaurimento durante la formazione.