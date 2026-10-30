Medio Vedeggio o San Zeno? Sì o no?

Il futuro Comune avrebbe una popolazione residente di oltre 6'000 persone, avrebbe ─ secondo la proposta della Commissione ─ la sua sede amministrativa presso quella che è la sede comunale di Cadempino e, dal profilo finanziario, avrà un moltiplicatore d'imposta compreso in una forbice tra il 70% e il 75%. Gli abitanti dovranno inoltre pronunciarsi anche su quello che sarà il nome del nuovo ente locale: San Zeno o Medio Vedeggio? Queste le varianti indicate nel rapporto.