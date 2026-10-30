Fine dell'allerta siccità, ma la normalità è ancora lontana
La falda resta 90 centimetri sotto la media annuale registrata negli anni precedenti. Le riserve idriche, dunque, non hanno ancora recuperato i valori abituali.
STABIO - Migliora la situazione idrica a Stabio. L'Azienda Comunale di Stabio (AMS) ha annunciato la revoca del grado 1 di siccità, introdotto in precedenza sul territorio comunale. Le recenti precipitazioni e, soprattutto, la riduzione dei consumi d'acqua hanno permesso di allentare le misure precauzionali. La situazione, tuttavia, non è ancora tornata alla normalità.
Secondo quanto comunicato da AMS, i consumi di acqua potabile sono diminuiti del 25% rispetto ai mesi estivi, tornando così a livelli in linea con le medie annuali. Un calo che, insieme alle piogge delle ultime settimane, ha favorito la progressiva ripresa della falda e il miglioramento della disponibilità delle risorse idriche.
Nonostante i segnali positivi, permane però un elemento di preoccupazione: il livello della falda è ancora inferiore di almeno 90 centimetri rispetto alla media annuale registrata negli anni precedenti. Le riserve idriche, dunque, non hanno ancora recuperato i valori abituali.
Per questo motivo, pur avendo revocato le restrizioni, l'Azienda Comunale invita la popolazione a continuare a utilizzare l'acqua potabile con parsimonia, evitando sprechi e consumi non necessari.
La revoca del grado 1 di siccità rappresenta quindi un miglioramento, ma non un ritorno alla completa normalità. AMS continuerà a monitorare l'andamento della falda e la disponibilità delle risorse idriche, riservandosi la possibilità di introdurre nuove misure qualora le condizioni dovessero nuovamente peggiorare.