Fine dell'allerta siccità, ma la normalità è ancora lontana

STABIO - Migliora la situazione idrica a Stabio. L'Azienda Comunale di Stabio (AMS) ha annunciato la revoca del grado 1 di siccità, introdotto in precedenza sul territorio comunale. Le recenti precipitazioni e, soprattutto, la riduzione dei consumi d'acqua hanno permesso di allentare le misure precauzionali. La situazione, tuttavia, non è ancora tornata alla normalità.