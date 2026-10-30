Quando il ghiaccio si accende: sarà un venerdì sera di festa

L’idea è quella di andare oltre la tradizionale esibizione sportiva, proponendo un incontro tra discipline che raramente condividono lo stesso palcoscenico. Pattinaggio artistico, danza su ghiaccio e cheerleading si alterneranno in un programma che unirà tecnica, eleganza, ritmo e spettacolari evoluzioni acrobatiche. Un connubio insolito che rappresenta la vera particolarità dell’evento.

I giovani talenti protagonisti

Sotto i riflettori saranno innanzitutto i giovani atleti delle due società. Da una parte i pattinatori del Club Pattinaggio Chiasso, che porteranno sul ghiaccio il frutto di allenamenti, sacrifici e passione. Dall’altra i cheerleader dei Tigers Como, pronti a conquistare il pubblico con la squadra senior, la più esperta della società, forte di numerose partecipazioni a competizioni nazionali e internazionali.