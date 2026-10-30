Quando il ghiaccio si accende: sarà un venerdì sera di festa
Pattinaggio artistico, cheerleading e pista aperta a tutti. L'iniziativa transfrontaliera del Club Pattinaggio Chiasso e dei Tigers Como.
CHIASSO - Il ghiaccio incontra le acrobazie, l’eleganza del pattinaggio artistico si fonde con l’energia del cheerleading e lo sport diventa spettacolo. È una serata fuori dagli schemi quella in programma, venerdì 30 ottobre alle 20.30 alla pista del ghiaccio di Chiasso con ingresso gratuito e aperto a tutti, dove andrà in scena un evento dalla formula tanto originale quanto inedita per il territorio.
A dare vita all’iniziativa sono due realtà sportive separate soltanto dal confine: il Club Pattinaggio Chiasso e i Tigers Como, società di cheerleading attiva nel vicino Comasco. Due società e tanti giovani accomunati dalla stessa passione per lo sport, la musica e lo spettacolo.
L’idea è quella di andare oltre la tradizionale esibizione sportiva, proponendo un incontro tra discipline che raramente condividono lo stesso palcoscenico. Pattinaggio artistico, danza su ghiaccio e cheerleading si alterneranno in un programma che unirà tecnica, eleganza, ritmo e spettacolari evoluzioni acrobatiche. Un connubio insolito che rappresenta la vera particolarità dell’evento.
I giovani talenti protagonisti
Sotto i riflettori saranno innanzitutto i giovani atleti delle due società. Da una parte i pattinatori del Club Pattinaggio Chiasso, che porteranno sul ghiaccio il frutto di allenamenti, sacrifici e passione. Dall’altra i cheerleader dei Tigers Como, pronti a conquistare il pubblico con la squadra senior, la più esperta della società, forte di numerose partecipazioni a competizioni nazionali e internazionali.
Un incontro tra discipline apparentemente distanti, ma accomunate da preparazione atletica, coordinazione, precisione e spirito di squadra. Un’occasione per valorizzare i talenti del territorio e dimostrare come lo sport possa diventare un linguaggio comune, capace di superare anche i confini geografici.
Ospiti internazionali sul ghiaccio di Chiasso
Ad arricchire il programma contribuiranno alcuni ospiti di prestigio, protagonisti di importanti competizioni internazionali.
Tra questi spiccano Victoria Manni e Carlo Röthlisberger, coppia di danza su ghiaccio dal curriculum di assoluto rilievo. Otto le partecipazioni ai Campionati europei, con cinque finali e tre piazzamenti tra le migliori quindici coppie del continente, e cinque quelle ai Campionati mondiali, dove hanno raggiunto il 18° posto nel 2023. Nel loro palmarès figurano inoltre quattro titoli di campioni svizzeri assoluti e altrettanti di vicecampioni italiani.
Per Carlo Röthlisberger si tratterà di un’esibizione particolarmente significativa: l’atleta è infatti anche allenatore e coreografo del Club Pattinaggio Chiasso, dove mette la propria esperienza internazionale al servizio dei giovani pattinatori della società.
Tra gli ospiti annunciati figura anche la ventunenne Carlotta Gardini, pattinatrice artistica che vanta diversi risultati internazionali: seconda all’EduSport Trophy in Romania e terza alla Denkova-Staviski Cup in Bulgaria nel 2024, ha conquistato anche un quinto posto al Maria Olszewska Memorial in Polonia nel 2025.
A impreziosire ulteriormente la serata saranno poi i giovani slovacchi Laura Heckova e Alex Valky, promettente coppia di artistico che ha partecipato a quattro eventi del circuito Junior Grand Prix e a due Campionati mondiali junior, ottenendo il 12° posto nell’edizione 2026.
Una festa che continua anche dopo lo spettacolo
Al di là delle esibizioni, l’iniziativa vuole celebrare la collaborazione tra due società sportive del Mendrisiotto e del Comasco, unite dalla volontà di offrire ai propri giovani un’esperienza originale e al pubblico un appuntamento diverso dal solito.
E la serata non finisce qui: grazie al sostegno del Comune di Chiasso, la festa proseguirà, dalle 21.30, sul ghiaccio con musica e pattinaggio libero, aperto gratuitamente a tutti. Un’occasione per divertirsi e prolungare l’atmosfera di festa.