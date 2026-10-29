Arriva il Basilea, occhio ai disagi alla circolazione
Modifiche al traffico e blocchi temporanei previsti in diverse zone di Lugano durante la partita di domenica.
LUGANO - Domenica 1° novembre sono previsti disagi alla circolazione a Lugano in occasione della partita tra FC Lugano e FC Basilea, in programma alle 16.30. I blocchi interesseranno in particolare i comparti di Cornaredo e Molino Nuovo, oltre all'asse tra la stazione FFS e via San Gottardo.
La Polizia della Città di Lugano informa che i tifosi ospiti si sposteranno a piedi verso lo stadio indicativamente dalle 14.30 alle 15.45. Il piazzale della stazione di Lugano sarà chiuso al trasporto pubblico a partire dalle 14.20.
Il corteo partirà dalla stazione FFS e percorrerà via San Gottardo, nel tratto da sud a nord compreso tra il tunnel di Besso e via Tesserete, per poi proseguire lungo via Tesserete, via Torricelli e via Trevano, fino al parcheggio sud dello Stadio di Cornaredo.
Sulle strade interessate sarà attivato un blocco totale della circolazione. I tempi di attesa potranno variare tra i 15 e i 30 minuti.
Al termine della partita, attorno alle 18.20, il corteo ripartirà dallo stadio in direzione della stazione FFS, seguendo lo stesso itinerario dell'andata. Anche in questa fase sono previsti blocchi momentanei del traffico e relativi tempi di attesa.