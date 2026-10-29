Abusi a scuola, il PS: «Fare chiarezza senza strumentalizzazioni»

Il partito respinge quindi gli attacchi rivolti dalla Lega dei Ticinesi al Consiglio di Stato e al Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS), in particolare le insinuazioni su una presunta protezione di persone in base alla loro appartenenza politica. Si tratta, secondo il PS, di un’accusa grave che, se non sostenuta da prove chiare, «rimane un’illazione che non rende conto del lavoro svolto».

Il PS ricorda che la consigliera di Stato Marina Carobbio Guscetti ha dichiarato pubblicamente che, una volta giunta alla direzione del Dipartimento, la segnalazione riguardante il CSIA è stata presa sul serio e sono state adottate le misure necessarie. Il DECS ha avviato accertamenti disciplinari e il rapporto di lavoro con il docente è terminato nel 2025. Nelle scorse settimane si è inoltre chiuso il concorso per la nuova direzione dell’istituto.