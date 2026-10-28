Sull'uscita dall'atomico «siamo stati effettivamente troppo ottimisti»

Secondo Leuthard, la scelta di allora era dettata da ragioni sia economiche sia di sicurezza. Erano in progetto due nuovi impianti, ma dopo il disastro di Fukushima gli esperti avvertirono che sarebbero costati molto più del previsto e avrebbero comportato rischi maggiori. Restava poi una domanda: chi sarebbe stato disposto a costruirli e gestirli?