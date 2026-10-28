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Pronta una strategia contro canicola e siccità

Previsti nuovi fondi e una maggiore flessibilità organizzativa per rispondere efficacemente alle emergenze climatiche.
Pronta una strategia contro canicola e siccità
Ti-Press / Massimo Piccoli
Fonte Ats
di Redazione
Pronta una strategia contro canicola e siccità
Previsti nuovi fondi e una maggiore flessibilità organizzativa per rispondere efficacemente alle emergenze climatiche.

BERNA - Come conseguenza delle torride temperature dell'estate appena trascorsa e delle sollecitazioni del parlamento, il Consiglio federale ha adottato oggi la strategia e il piano d'azione di adattamento ai cambiamenti climatici, comprese misure contro la canicola e la siccità destinate a proteggere persone e animali.

La strategia e il piano d’azione di adeguamento ai cambiamenti climatici per il periodo 2026-2031, definisce obiettivi, principi e priorità ed esemplifica, tramite 30 campi d’intervento, le misure che consentono di ridurre i rischi climatici e aumentare la capacità di adattamento dell’ambiente, della società e dell’economia. Il piano d’azione, dal canto suo, stabilisce, attraverso 56 misure, le modalità di attuazione della strategia di adattamento, spiega una nota governativa odierna.

Cambiamenti climatici
Nell'ambito del programma Adapt+, dal 2025 la Confederazione promuove già misure per ridurre al minimo i rischi derivanti dai cambiamenti climatici, proteggere la popolazione, i beni materiali e l’ambiente e aumentare la capacità di adattamento. Inoltre, tramite il programma, Cantoni, Comuni e Città possono richiedere un sostegno finanziario per progetti di adattamento.

Visti i livelli eccezionali di canicola e siccità registrati nell’estate scorsa, il Governo ha incaricato il Dipartimento federale dell’ambiente (DATEC) di valutare come si potrebbe sviluppare il programma, dal punto di vista finanziario e organizzativo, affinché sia possibile reagire con maggiore flessibilità alle conseguenze dei cambiamenti climatici.

Attiva dal 2025, la Piattaforma nazionale sulla siccità verrà adattata di modo che, dalle informazioni fornite, sia possibile evincere l’impatto della siccità sui singoli settori.

Agricoltura
Dopo aver consultato gli ambienti agricoli, è emerso che occorre sfruttare maggiormente il margine di manovra di cui dispone la Confederazione per rendere più rapidi e semplici le procedure di autorizzazione per strade agricole e bacini di accumulo di acqua.

Affinché la Confederazione, i Cantoni e i Comuni possano prepararsi meglio ai periodi di siccità, MeteoSvizzera sta inoltre lavorando a nuove carte nazionali del calore e a nuovi scenari estremi che mostrino in quale misura sono colpite le zone residenziali urbane e rurali, le infrastrutture critiche nonché le superfici agricole e forestali. In questo modo, si intende favorire una valutazione uniforme della situazione, una diramazione più mirata delle allerte nonché la pianificazione di misure di protezione e di adattamento.

Protezione della popolazione
Al fine di migliorare la protezione della popolazione rispetto ai rischi per la salute legati alla canicola e al clima, l’Ufficio federale della sanità pubblica è stato incaricato di istituire un centro di competenza in materia.

Quest'ultimo dovrà garantire il coordinamento tra gli attori coinvolti e avviare un monitoraggio sanitario teso a valutare l’efficacia delle misure di adattamento. In questo contesto, occorrerà inoltre potenziare il sistema di rilevazione dei decessi e dei ricoveri ospedalieri dovuti alla caldo nonché elaborare un piano basato sul rischio volto a monitorare le torri di raffreddamento e altri impianti idrici a rischio di contaminazione da legionella (vedi i problemi di quest'estate emersi a Basilea, n.d.r).

Per attività particolarmente esposte al caldo torrido, soprattutto nelle costruzioni, il Dipartimento federale dell’interno dovrà organizzare un dibattito fra le parti sociali, allo scopo di trovare un accordo in merito all’introduzione di requisiti minimi per la protezione della salute nel settore edile.

Animali e sicurezza alimentare
Allo scopo di migliorare la salute degli animali e la sicurezza alimentare, l'Esecutivo intende finanziare ulteriori progetti di ricerca di competenza dell’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria.

L’accento sarà posto sull’introduzione di sistemi di allerta precoce e carte dei rischi per la salute e la protezione degli animali, sulle malattie trasmesse da zanzare e zecche e sulle conseguenze della canicola e della siccità per la sicurezza microbiologica e chimica lungo la filiera alimentare

Costi
Le risorse necessarie per la Piattaforma nazionale sulla siccità ammontano a 2,1 milioni di franchi, che si intende richiedere nell’ambito del periodo di pianificazione finanziaria per il 2029. I costi annuali imputabili ai compiti supplementari del DFI saranno pari a 4,4 milioni a partire dal 2027 e a 3 milioni a partire dal 2030.

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