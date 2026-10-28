Pronta una strategia contro canicola e siccità

Cambiamenti climatici

Nell'ambito del programma Adapt+, dal 2025 la Confederazione promuove già misure per ridurre al minimo i rischi derivanti dai cambiamenti climatici, proteggere la popolazione, i beni materiali e l’ambiente e aumentare la capacità di adattamento. Inoltre, tramite il programma, Cantoni, Comuni e Città possono richiedere un sostegno finanziario per progetti di adattamento.

Visti i livelli eccezionali di canicola e siccità registrati nell’estate scorsa, il Governo ha incaricato il Dipartimento federale dell’ambiente (DATEC) di valutare come si potrebbe sviluppare il programma, dal punto di vista finanziario e organizzativo, affinché sia possibile reagire con maggiore flessibilità alle conseguenze dei cambiamenti climatici.