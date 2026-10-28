Ermotti ribadisce: «No a requisiti patrimoniali esagerati»

Ermotti ha anche escluso di voler discutere pubblicamente eventuali piani d'emergenza prima che le decisioni normative siano definitive. Le priorità della banca restano ancorate agli interessi di lungo periodo degli azionisti, dei clienti e dei dipendenti in tutto il mondo, ha detto. In un contesto altamente competitivo UBS deve poter continuare a crescere in modo sostenibile, mantenendo il proprio modello di affari diversificato, con una presenza sia globale sia regionale. Un cambiamento prematuro della strategia, in assenza di regole definitive, non è quindi giustificato, ha sottolineato.