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Passi: chiusi Susten e Furka per l'inverno
Le chiusure invernali coinvolgono anche i collegamenti con i cantoni confinanti, mentre alcuni passi restano praticabili.
meteoblue
Fonte Ats
Passi: chiusi Susten e Furka per l'inverno
Le chiusure invernali coinvolgono anche i collegamenti con i cantoni confinanti, mentre alcuni passi restano praticabili.
ALTDORF - Da oggi alle ore 10 i passi del Susten (UR/BE) e della Furka (UR/VS) sono chiusi per la stagione invernale. Gli altri valichi alpini urani rimangono invece per ora percorribili.
Secondo una nota diffusa dalle autorità urane, l'accesso alla Furka è sbarrato dal comune di Realp, mentre quello al Susten dalla località di Sustenbrüggli. La chiusura per la stagione fredda è stata concordata con i cantoni limitrofi.
Risultano tuttora aperti il passo dell'Oberalp (UR/GR) e quello del Klausen (UR/GL). Dal canto suo, il San Gottardo è transitabile durante il giorno, ma la strada viene chiusa nelle ore di buio (18.00-8.00).
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