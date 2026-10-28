UBS, niente sorprese e scivola in borsa

Anche la banca d'investimento americana Jefferies mette in evidenza la forza del denaro fresco, arrivato in modo particolarmente marcato negli Stati Uniti e in Asia. Il patrimonio gestito è invece rimasto leggermente al di sotto delle previsioni, penalizzato dagli effetti dei cambi e dall'andamento dei mercati. Tra gli altri aspetti favorevoli messi in rilievo dagli esperti figurano la riduzione dei costi e una solida dotazione patrimoniale. Sul fronte dei ricavi, invece, la divisione di gestione patrimoniale ha registrato una performance lievemente inferiore alle attese.