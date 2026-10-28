La protesta della signora Patrizia: «So che non dovevo, ma l'ho fatto con il cuore»

Della problematica, nota fra gli abitanti del nucleo, si è poi lamentata anche con il Municipio e con la Polizia. Dal canto loro le autorità - che hanno raccolto tutte le segnalazioni giunte dalla cittadinanza - si sono mosse come potevano.

Uno dei mezzi per tentare di far rispettare il limite, e non solo in quel braccio di strada, sono i radar che gli agenti hanno piazzato più volte in prossimità della zona 30: «Non è bastato», sentenzia la donna, «e per quanto mi riguarda non è che sia particolarmente favorevole alle politiche punitive come questa. Per me a vincere dovrebbe sempre essere il rispetto, c'è già troppa repressione...».