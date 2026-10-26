Dem pubblicano la testimonianza di Keul: «Trump mi ha stuprata brutalmente»

Non è la prima volta che la donna denuncia di aver subito delle molestie da parte del presidente, ma nei suoi racconti precedenti ai media aveva parlato di pesanti palpeggiamenti e mai di stupro. Il team legale del tycoon ha sempre negato ogni accusa. Keul ha, inoltre, denunciato di aver subito intimidazioni da Trump subito dopo l'atto e di aver ricevuto chiamate minacciose in Svizzera affinché non parlasse, accompagnate dalla frase: «Possono succederti cose brutte se parli».