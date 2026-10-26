Attacco hacker a Capcom: violati i dati di 11 milioni di account del colosso dei videogiochi

Questa volta, i pirati informatici avrebbero rubato principalmente indirizzi e-mail. Capcom ha assicurato che le carte di credito e i conti bancari non sono stati compromessi, in quanto archiviati su server separati. I giochi online restano attivi, ma la società raccomanda massima prudenza contro eventuali campagne di hacker.

L'episodio si inserisce in una lunga scia di raid informatici che negli ultimi anni hanno colpito i vertici del settore, da Rockstar Games, vittima di un attacco che ha portato alla pubblicazione non autorizzata di video e frammenti di codice del prossimo Grand Theft Auto VI, a Insomniac Games, studio appartenente a Sony PlayStation, colpito dal ransomware Rhysida con la diffusione di oltre 1,3 milioni di file aziendali e informazioni riservate sul personale.