Trump attacca Obama: «Incompetente, ora sostiene un jihadista antisemita»

Il presidente americano ha poi ricordato il sostegno di Obama alle candidature democratiche di Hillary Clinton e Kamala Harris. «Aveva previsto che la 'disonesta' Hillary Clinton avrebbe vinto. Ha fatto una campagna elettorale serrata per lei, eppure lei ha perso su tutti i fronti. In seguito, si è speso a fondo per Kamala e, anche in quel caso, lei ha perso», ha affermato Trump.

L'attacco arriva all'indomani di un comizio dell'ex presidente a sostegno di Abdul El-Sayed, candidato democratico al Senato in Michigan.