Trump attacca Obama: «Incompetente, ora sostiene un jihadista antisemita»
Il presidente americano critica il predecessore per il sostegno al candidato democratico al Senato in Michigan Abdul El-Sayed.
WASHINGTON - Donald Trump torna ad attaccare Barack Obama. In un messaggio pubblicato sul suo social Truth, il presidente americano ha accusato il suo predecessore di incompetenza, criticandolo per il sostegno al candidato democratico al Senato in Michigan, Abdul El-Sayed.
«Obama è stato un presidente di un'incompetenza clamorosa!», ha scritto Trump, accusandolo di aver «pagato l'Iran con miliardi di dollari, aprendo loro la strada verso un'arma nucleare».
Il presidente americano ha poi ricordato il sostegno di Obama alle candidature democratiche di Hillary Clinton e Kamala Harris. «Aveva previsto che la 'disonesta' Hillary Clinton avrebbe vinto. Ha fatto una campagna elettorale serrata per lei, eppure lei ha perso su tutti i fronti. In seguito, si è speso a fondo per Kamala e, anche in quel caso, lei ha perso», ha affermato Trump.
L'attacco arriva all'indomani di un comizio dell'ex presidente a sostegno di Abdul El-Sayed, candidato democratico al Senato in Michigan.
Trump ha quindi rivolto pesanti accuse anche al candidato: «Ora fa campagna elettorale per un jihadista dei Fratelli Musulmani, che odia gli ebrei, i neri, gli americani e Trump. E anche lui perderà». Il presidente ha inoltre definito El-Sayed «un falso medico», sostenendo che gestisca «quella che è considerata la peggiore clinica d'America». Accuse riportate nel messaggio del tycoon, senza elementi a sostegno nel testo diffuso.