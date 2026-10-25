Violente tempeste sul Nord Europa: oltre 150mila case senza elettricità
Le tempeste Boelo e Austen provocano blackout e gravi disagi ai trasporti. Un ferito in Francia, quattro in Belgio. Centinaia di voli cancellati.
LONDRA - Violente tempeste si sono abbattute oggi sul Nord Europa, lasciando oltre 150mila abitazioni senza elettricità e provocando gravi disagi ai trasporti e alle reti telefoniche. Le tempeste Boelo e Austen, che hanno attraversato la regione a distanza di appena 24 ore l'una dall'altra, hanno causato danni e interruzioni di corrente in diversi Paesi.
Secondo le autorità locali, il maltempo ha lasciato senza elettricità oltre 82mila utenze in Gran Bretagna, quasi 60mila in Francia e almeno 10mila in Germania. Particolarmente colpite anche le infrastrutture di trasporto, con strade e linee ferroviarie bloccate dalla caduta di alberi e cavi elettrici.
In Scozia, nella regione occidentale di Argyll e Bute, le raffiche di vento hanno raggiunto velocità fino a 135 chilometri orari. Alberi abbattuti e linee elettriche danneggiate hanno provocato interruzioni della circolazione stradale e ferroviaria in diverse zone della Scozia e del nord dell'Inghilterra. In Germania, tra le aree maggiormente colpite figurano la città di Friburgo e i suoi dintorni, nel sud-ovest del Paese.
In Francia, a Lille, un corridore di 25 anni è rimasto ferito dopo essere stato colpito da un albero abbattuto dalle forti raffiche di vento. L'incidente è avvenuto nei pressi della partenza della maratona cittadina, organizzata per la prima volta dopo 31 anni. Secondo quanto riferito dal quotidiano locale La Voix du Nord, il giovane non sarebbe in pericolo di vita, come confermato dagli organizzatori della manifestazione.
Le tempeste hanno investito anche i Paesi Bassi e il Belgio. A Bruxelles, ieri, quattro persone sono rimaste ferite a causa della caduta di alcuni alberi. Pesanti le ripercussioni anche sul traffico aereo: in tutto il Nord Europa centinaia di voli sono stati cancellati o dirottati a causa delle condizioni meteorologiche avverse.