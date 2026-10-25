Violente tempeste sul Nord Europa: oltre 150mila case senza elettricità

In Scozia, nella regione occidentale di Argyll e Bute, le raffiche di vento hanno raggiunto velocità fino a 135 chilometri orari. Alberi abbattuti e linee elettriche danneggiate hanno provocato interruzioni della circolazione stradale e ferroviaria in diverse zone della Scozia e del nord dell'Inghilterra. In Germania, tra le aree maggiormente colpite figurano la città di Friburgo e i suoi dintorni, nel sud-ovest del Paese.

In Francia, a Lille, un corridore di 25 anni è rimasto ferito dopo essere stato colpito da un albero abbattuto dalle forti raffiche di vento. L'incidente è avvenuto nei pressi della partenza della maratona cittadina, organizzata per la prima volta dopo 31 anni. Secondo quanto riferito dal quotidiano locale La Voix du Nord, il giovane non sarebbe in pericolo di vita, come confermato dagli organizzatori della manifestazione.