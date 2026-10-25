800 milioni di dollari alle vittime di abusi

L'intesa, che sarà formalizzata all'inizio di novembre, pone fine ad anni di trattative. «Siamo vicini a poter offrire, con l'aiuto di Dio, una forma di guarigione e riconciliazione a tutte le vittime sopravvissute», ha scritto l'arcivescovo di New York, Ronald Hicks, in un'email inviata ai sacerdoti della diocesi.