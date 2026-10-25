Incendio al Kehlsteinhaus: il fuoco si è riacceso

BERCHTESGADEN - Le fiamme sono tornate a divampare nella notte tra sabato e domenica al Kehlsteinhaus, lo storico edificio sull'Obersalzberg già devastato da un vasto incendio poche ore prima. «Il fuoco ha raggiunto nuovamente il soffitto», ha riferito un agente di polizia. I vigili del fuoco sono intervenuti ancora una volta, riuscendo a spegnere le fiamme. Secondo la polizia, la riaccensione di alcuni focolai dopo un incendio di vaste proporzioni non è un fenomeno insolito.