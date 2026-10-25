Incendio al Kehlsteinhaus: il fuoco si è riacceso
Pompieri nuovamente al lavoro per domare le fiamme nella storica struttura dell'Obersalzberg.
Pompieri nuovamente al lavoro per domare le fiamme nella storica struttura dell'Obersalzberg.
BERCHTESGADEN - Le fiamme sono tornate a divampare nella notte tra sabato e domenica al Kehlsteinhaus, lo storico edificio sull'Obersalzberg già devastato da un vasto incendio poche ore prima. «Il fuoco ha raggiunto nuovamente il soffitto», ha riferito un agente di polizia. I vigili del fuoco sono intervenuti ancora una volta, riuscendo a spegnere le fiamme. Secondo la polizia, la riaccensione di alcuni focolai dopo un incendio di vaste proporzioni non è un fenomeno insolito.
Il primo rogo era scoppiato nella notte tra venerdì e sabato, provocando ingenti danni alla struttura. La polizia ha arrestato una persona sospettata di aver appiccato l'incendio. Secondo le prime stime dell'associazione Zweckverband Bergerlebnis Berchtesgaden, i danni ammonterebbero a diversi milioni.
Situato a oltre 1.800 metri di altitudine, il Kehlsteinhaus fu costruito negli anni Trenta dai nazionalsocialisti come parte del complesso dell'Obersalzberg utilizzato da Adolf Hitler. Negli ultimi tempi, lo storico edificio era adibito a rifugio alpino aperto al pubblico.