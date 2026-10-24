Migliaia in piazza a Tirana, violenti scontri tra manifestanti e polizia

Durante la manifestazione odierna, le forze dell'ordine hanno utilizzato proiettili di gomma, mentre alcuni partecipanti hanno lanciato fuochi d'artificio contro gli agenti. «C'è molta rabbia», ha dichiarato l'attivista Sidorela Vatnikaj, che ha definito il movimento una «rivoluzione».

«Non è solo una questione che riguarda gli studenti», ha spiegato l'attivista. «Non si tratta soltanto di battaglie ambientaliste. È una questione che attiene ai diritti e allo stato di diritto». Parole che testimoniano come la mobilitazione abbia ormai assunto una portata più ampia rispetto alle rivendicazioni iniziali.