Starlink torna a funzionare

Il ripristino rappresenta un risultato importante per le forze armate ucraine, che nelle ultime due settimane avevano segnalato difficoltà nell'utilizzo della rete satellitare. Le restrizioni impedivano infatti di mantenere la connessione con i satelliti Starlink quando i dispositivi raggiungevano velocità superiori ai 160 chilometri orari. Un problema che aveva ripercussioni soprattutto sull'impiego dei droni, sia nelle operazioni di intercettazione dei velivoli russi sia negli attacchi condotti dalle forze ucraine.

«Questo è un ulteriore esempio di come il dialogo diretto e la posizione risoluta assunta dal presidente dell'Ucraina ai massimi livelli producano risultati», ha affermato Khmara, attribuendo il ripristino del servizio all'intervento della leadership di Kiev.