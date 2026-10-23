«Gli europei al tavolo dei negoziati solo più tardI»

Il portavoce ha ricordato le consultazioni tenutesi circa due settimane fa a Miami, in Florida, alle quali hanno partecipato rappresentanti di Stati Uniti, Ucraina, Germania, Francia, Gran Bretagna, UE e Nato. Anche l'ultima visita di Witkoff a Putin era stata preparata attraverso incontri a Oslo con rappresentanti di Ucraina, Norvegia e Finlandia, ai quali avevano preso parte anche esponenti dell'UE e della Nato.