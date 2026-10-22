Un Monet venduto per 50 milioni di euro a Parigi, è record

L'opera di grandi dimensioni (1,60 metri di altezza per 1,80 metri di larghezza) non aveva mai lasciato la residenza parigina della famiglia Schlumberger.

Secondo Thomas Bompard, codirettore del dipartimento di arte moderna e contemporanea di Sotheby's Francia, il quadro era stato acquistato dalla famiglia del pittore da Jeanne Schlumberger (1889-1983), "una brillante collezionista d'arte". "Iris" era stato valutato tra i 22 e i 30 milioni di euro, ovvero "la stima più alta mai attribuita a un dipinto presentato a un'asta in Francia", come aveva indicato Sotheby's durante la presentazione della vendita a settembre.