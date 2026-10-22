Roma corre ai ripari, 175 milioni contro caro carburante

"Il governo ascolta chi manifesta pacificamente", sottolinea la premier Giorgia Meloni. "In alcune zone pochi soggetti continuano a bloccare le strade e non si fermano lì. Minacciano chi vuole lavorare, tagliano le gomme ai camion dei colleghi. Questa non è protesta, è intimidazione e l'intimidazione non la tolleriamo", avverte, promettendo che per garantire la libera circolazione delle merci "useremo tutti gli strumenti che la legge ci offre, comprese le norme del decreto sicurezza che hanno reso reato il blocco stradale". Il governo non esclude, quindi, la precettazione.