Tempesta Austen, 9mila case senza elettricità

Secondo quanto riferisce la Bbc, la compagnia aerea Loganair ha cancellato 18 voli, tra cui i collegamenti per Jersey e Newquay, in Cornovaglia. Disagi anche sulla rete ferroviaria: Great Western Railway ha imposto limiti di velocità sulle linee tra Devon e Cornovaglia, mentre Network Rail Scotland ha annunciato rallentamenti nelle aree in cui sono attese le piogge più intense.

È stata inoltre emessa un'allerta rossa per le isole di Guernsey e Jersey nel Canale della Manica, mentre il Met Office ha diramato quella arancione per vento forte in Cornovaglia e in parte del Devon. Un'ulteriore allerta gialla per vento interessa milioni di persone nel sud-est e nel nord-ovest dell'Inghilterra, nelle Midlands orientali e in Galles. Austen non è però l'unica tempesta a sferzare il Paese. Boelo, la seconda della stagione a essere battezzata, è in arrivo domani nel Regno, con venti forti in Irlanda del Nord, Scozia e Inghilterra settentrionale.