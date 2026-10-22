Liberata la svizzera rapita in Niger un anno e mezzo fa

In un video diffuso dalla stessa emittente, le due donne appaiono stanche, sedute sotto un ritratto del maresciallo Khalifa Haftar. Entrambe hanno parlato in francese per ringraziare coloro che hanno contribuito alla loro liberazione. «Mi chiamo Claudia Abbt. Sono di origine svizzera. Ho 69 anni. Sono stata presa in ostaggio un anno e sei mesi fa. Ora sono felice di essere libera e ringrazio il maresciallo Khalifa Haftar e suo figlio, il generale Saddam Haftar, per tutto ciò che hanno fatto per liberarmi», ha dichiarato la cittadina svizzera.

Anche l'altra donna, l'austriaca Eva Gretzmacher, 76 anni, ha espresso la propria gratitudine: «Ringrazio dal profondo del cuore il maresciallo Khalifa Haftar e suo figlio Saddam che ci hanno liberate». La donna ha precisato di aver trascorso un anno e nove mesi in ostaggio. La notizia di una possibile liberazione delle due donne era già circolata alcune settimane fa, senza tuttavia trovare conferme ufficiali.