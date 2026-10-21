Proteste a sud: autostrade bloccate e scaffali vuoti

I blocchi hanno provocato lunghe code sulle principali arterie del Paese, tra cui le autostrade A1 e A30. Bloccati anche gli accessi ai porti e alle raffinerie. Alla mobilitazione si sono uniti agricoltori e spedizionieri.

I manifestanti chiedono sgravi fiscali immediati, tra cui l'esenzione totale dalle imposte sul gasolio agricolo, e impegni concreti da parte del governo guidato da Giorgia Meloni. La presidente del Consiglio ha promesso l'avvio di colloqui.