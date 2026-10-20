Volkswagen richiama oltre 70'000 auto elettriche: rischio incendio per le batterie
Coinvolti diversi modelli della casa automobilistica tedesca e la Cupra Born prodotti tra il 2022 e il 2025. Ai proprietari viene chiesto di limitare la ricarica all'80%.
GERMANIA - Volkswagen richiama in officina quasi 72'700 auto elettriche in tutto il mondo a causa di possibili difetti alle batterie. Secondo i dati dell'Ufficio federale tedesco dei trasporti a motore (KBA), il provvedimento riguarda principalmente i modelli VW ID.3, ID.4, ID.7 e ID. Buzz, oltre alla Cupra Born.
Il gruppo automobilistico aveva già annunciato la scorsa settimana la preparazione di un richiamo. Durante alcuni controlli interni di qualità è emerso che determinate celle delle batterie ad alta tensione non soddisfano gli standard richiesti, probabilmente a causa di errori di produzione da parte dei fornitori.
«In rari casi ciò può portare a un aumento dello stress termico di queste batterie, nel caso estremo potrebbe verificarsi un incendio», ha spiegato Volkswagen. Secondo il KBA, al momento della comunicazione del richiamo non risultavano danni a persone o cose.
Il problema interessa un periodo di produzione circoscritto
Per i modelli Volkswagen ID.3, ID.4, ID.7 e ID. Buzz sono coinvolti veicoli costruiti tra il 2022 e il 2025, mentre per la Cupra Born, prodotta dal marchio spagnolo del gruppo, il periodo interessato va dal 2022 al 2024.
In attesa dei controlli in officina, ai proprietari viene chiesto di non ricaricare le batterie oltre l'80% della capacità e di applicare appositi adesivi di avvertimento. Dove tecnicamente possibile, la limitazione della ricarica viene attivata automaticamente dal sistema del veicolo.
Il limite potrà essere rimosso soltanto dopo che la batteria sarà stata verificata e giudicata conforme. I proprietari interessati riceveranno una comunicazione scritta con le istruzioni da seguire e i riferimenti per gli interventi necessari.
Non è detto, tuttavia, che tutte le batterie difettose debbano essere sostituite. Secondo quanto dichiarato in precedenza da un portavoce Volkswagen, in alcuni casi potrebbe essere sufficiente un aggiornamento del software. Eventuali ulteriori interventi saranno comunicati direttamente ai proprietari.
Un altro richiamo solo poche settimane fa
Il nuovo richiamo arriva a poche settimane da un altro provvedimento di vasta portata. Alla fine di settembre Volkswagen aveva richiamato oltre cinque milioni di veicoli nel mondo per un problema di corrosione a una vite dello sterzo, potenzialmente in grado di comprometterne il funzionamento.
In Germania erano coinvolte quasi 1,4 milioni di vetture dei marchi VW, Audi, Seat e Skoda. Non è inoltre il primo problema alle batterie registrato quest'anno: già a marzo Volkswagen e Cupra avevano richiamato oltre 90'000 auto elettriche nel mondo per difetti analoghi.