Manchester City, rischio esclusione dalle coppe europee fino a dieci anni

Al centro della vicenda ci sono 115 capi d'accusa relativi a presunte violazioni delle norme finanziarie nel periodo compreso tra il 2009 e il 2018. Secondo quanto riportato dalla fonte, a fine settembre il Manchester City sarebbe stato riconosciuto colpevole di 114 violazioni. Tra le irregolarità contestate figurano i ricavi delle sponsorizzazioni: il club avrebbe dichiarato entrate per quasi 950 milioni di sterline, mentre soltanto circa 120 milioni sarebbero effettivamente provenuti dagli sponsor. La parte restante sarebbe stata finanziata direttamente dal proprietario, lo sceicco Mansour degli Emirati Arabi Uniti.

Il Manchester City respinge tutte le accuse e ha presentato ricorso. L'esito della vicenda resta quindi incerto, così come le eventuali conseguenze sportive ed economiche per la società nella quale milita Erling Haaland.